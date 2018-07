Bobcat Goldthwait "wyręcza" Disneya i domaga się zwolnienia

Getty Images © Rich Polk



Kolejne osoby stają w obronie zwolnionego przez Disneya Jamesa Gunna . Jednym z nich jest Bobcat Goldthwait , który był głosem Bólu w animacji, a wkrótce mamy go usłyszeć w nowej atrakcji w parkach rozrywki Disneya.W ironicznym poście opublikowanym na Instagramie Goldthwait domaga się, by Disney zwolnił go i nie korzystał z jego głosu w parkach rozrywki. "Boi się", że jeśli studio tego nie zrobi, zostanie oskarżone o hipokryzję. Goldthwait przyznaje bowiem, że w przeszłości dokonywał błędnych decyzji i ma na koncie zachowania równie kontrowersyjne jak te, za które Gunn został zwolniony. Podkreśla, że publicznie krytykuje Donalda Trumpa, przez oczekuje, że wkrótce ktoś może przypomnieć jego grzechy z przeszłości, których dziś szczerze żałuje i się ich wstydzi. Goldthwait twierdzi więc, że skoro Disney publicznie pokazał, jak ważne są dla niego wartości moralne, to studio nie ma wyjścia i musi jego też usunąć.Aktor jednak na tym nie poprzestał. Zasugerował, że w atrakcji parku rozrywki usłyszymy też głos Jamesa Woodsa , który w animacjizagrał Hadesa. Goldthwait zasugerował, by Disney uważniej przyjrzał się tweetom Woodsa , które są również bardzo kontrowersyjne.Na koniec Goldthwait zadał pozornie niewinne pytanie, czy Disney wciąż zarabia na filmie. Reżyserem obrazu jest Victor Salva , który został spędził 19 miesięcy więzienia skazany za pedofilię po tym, jak się okazało, że uprawiał seks z 12-letnim aktorem z jego debiutanckiego filmuPost znajdziecie poniżej: