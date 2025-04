Box Office Świat:"Minecraft: Film" wciąż najlepszy. Chicken Jockey pędzi przez kina

Zwiastun filmu "Minecraft: Film"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



O dalsze miejsca mogła toczyć się zacięta rywalizacja, jednak lider spokojnie przewodził stawce z olbrzymią przewagą.zanotował zaskakująco małe spadki jak na widowisko z tak dużym otwarciem i z wynikiembez problemów pozostał numerem jeden w naszym zestawieniu.Zagraniczne wpływy widowiskaw tym tygodniu osiągną poziom 300 milionów dolarów. Będzie to pierwsza tegoroczna premiera spoza Chin, które uda się ta sztuka. Globalnie padła już bariera pół miliarda, co czyni z filmu drugą najbardziej kasową premierę tego roku.Na świecienajlepiej sprzedaje się w: Wielkiej Brytanii (39,8 mln dolarów), Chinach (20,4 mln), Niemczech (18,9 mln), Meksyku (18,7 mln) oraz Australii (18,5 mln). Ramim Malekiem zadebiutował w naszym zestawieniu na miejscu drugim. Szacujemy, że w weekend w 52 krajach świata zarobił. W ciągu pierwszych pięciu dniu w kinach zgarnął zaś co najmniej 17,2 mln dolarów. Najlepsze debiuty filmu pochodzą z: Francji (1,6 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (1,4 mln), Meksyku (1,4 mln), Niemczech (1,1 mln) oraz Japonii (1,1 mln).Niespodziewanie podium kompletuje tamilski hitFilm w weekend zgarnął co najmniej. Ponieważ premierę miał w czwartek, to łącznie na jego koncie znajduje się co najmniej 15,7 mln dolarów. Oczywiście większość z tej kwoty pochodzi z Indii.Na odległym czwartym miejscu wylądował, którego wpływy wyniosły. W ten sposób nowy akcyjniak z Jasonem Stathamem zgarnął poza granicami USA 45,5 mln dolarów. Wraz ze Stanami daje to 79 milionów dolarów.Pierwszą piątkę zamyka film, o którym większość widzów już zdążyła zapomnieć, czyli. Tym razem jej konto powiększyło się o. A to oznacza, że od premiery na świecie film zarobił tylko 99,7 mln dolarów. Globalne wpływy nie są dużo wyższe i wynoszą 181,6 mln dolarów. Wygląda na to, żemoże być największą klapą finansową 2025 roku.