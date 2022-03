Box Office Świat: "Batman" nowym numerem jeden

102 miliony dolarów

Oceniamy film "Batman" - Movie się

Warner Bros. triumfuje nie tylko u siebie w domu, ale też na świecie. " Batman " trafił do kin w 74 krajach i zdominował najnowsze zestawienie box office'u. Jego weekendowe wpływy szacujemy na. Jednak widowisko rozpoczęło na świecie swoją kinową przygodę już we wtorek (wtedy trafiło do kin w Korei Południowej), więc w sumie na koniec tygodnia na jego koncie było co najmniej 120 milionów dolarów. Warto pamiętać, że wynik ten osiągnięto bez Chin (gdzie film pojawi się 14 marca) i Rosji (gdzie " Batman " miał zadebiutować 3 marca, ale w związku z inwazją kraju na Ukrainę premierę odwołano).Najwięcej fanów nowy " Batman " ma na razie w Wielkiej Brytanii. Po pierwszym tygodniu wyświetlania komiksowe widowisko ma tam na swoim koncie aż 18,4 mln dolarów. Jest to wynik o 9% lepszy od tego, jaki osiągnął " Joker ".Kolejnym najlepszymi rynkami dla hitu Warner Bros. były: Meksyk (12 mln dolarów), Australia (9,2 mln), Brazylia (8,8 mln) oraz Francja (8,5 mln).120 milionów dolarów czyni z " Batmana " drugą najbardziej kasową amerykańską premierę tego roku. Podobnie jest w przypadku globalnego wyniku - 248,5 mln dolarów. Na obu listach amerykańskim numerem jeden jest na razie " Uncharted ", które w weekendowym zestawieniu spadło na pozycję drugą. W czasie trzeciego weekendu w kinach na świecie growe widowisko zarobiło. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 171,3 mln dolarów, a globalne 271,6 mln dolarów.To jest oczywiście ledwie pryszcz w porównaniu do tego, jakie rezultaty osiąga numer trzy naszego zestawienia, " Zhang Jin Hu Zhi Shui Men Qiao " ("The Battle at Lake Changjin II: Watergate Bridge"). Propagandowe widowisko wojenne zarobiło w Chinach do tej pory 624,1 dolarów. Z tej kwoty z minionego tygodnia pochodzi, co wystarczyło, by u siebie w ojczyźnie film pozostał numerem jeden.Tymczasem drugą premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 402,3 mln), jest inna chińska produkcja " Zhege Shashou Bu Tai Lengjing " (Too Cool To Kill). W miniony weekend film zarobił 6 milionów dolarów.Fantastycznie radzi sobie na przełomie lutego i marca kino indyjskie. Po trzech tytułach w naszym zestawieniu przed tygodniem mamy kolejną fantastycznie sprzedającą się nowość. " Bheeshma Parvam " to przedstawiciel rzadko u nas wspominanej kinematografii mollywoodzkiej. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok.. Ponieważ premierę miał w czwartek, więc łącznie na jego koncie jest już co najmniej 6,4 mln dolarów. A to oznacza, że po czterech dniach wyświetlania jest tuż poza pierwszą dziesiątką najbardziej kasowych mollywoodzkich produkcji wszech czasów. Co więcej, " Bheeshma Parvam " sprawił, że Indie są jedynym krajem, w którym " Batman " nie zadebiutował na pierwszym miejscu (zarobił tam bowiem "tylko" 3,4 mln dolarów).Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest " Śmierć na Nilu ". Ten film również zarobił w weekend. Ale kwota ta pochodzi z kin z 41 krajów. Zagraniczne wpływy filmu wynoszą 78 milionów dolarów, a globalne 115,1 mln.