Box Office Świat: "Diuna" przyciąga do kin tłumy

Na światowych rynkach kinowych sytuacja ustabilizowała się. Tam, gdzie dostępna jest " Diuna ", widowisko absolutnie zdominowało konkurencję. W innych krajach mocno trzyma się " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". Reszta filmów ma już dużo skromniejsze wyniki. Diuna " obecnie wyświetlana jest w 32 krajach i w najbliższym czasie liczba ta nie ulegnie większej zmianie. Warner Bros. zamierza przeczekać szturm dokonany przez Jamesa Bonda i " Venoma 2 " z premierą w kolejnych krajach. Tam jednak, gdzie film jest wyświetlany, sprzedaje się fantastycznie. Weekendowe wpływy szacowane są na. A to oznacza, że po 12 dniach na koncie widowiska jest już prawie 77 milionów dolarów.W minionym tygodniu " Diuna " zadebiutowała w kilku krajach na Bliskim Wschodzie i oczywiście z miejsca została hitem. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich po pierwszym tygodniu ma na koncie milion dolarów. Prawie tyle samo film zgarnął też w Arabii Saudyjskiej. Tam, gdzie pojawił się tydzień wcześniej, notował z kolei niewielkie spadki (w Holandii 12%, w Danii 17%, w Finlandii 22%, a w Niemczech 23%).Drugą lokatę utrzymał " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". Weekendowe wpływy szacujemy na. W minionym tygodniu widowisko Marvela trafiło do w końcu ponownie otwartych kin w Indonezji i zgarnęło tam 1,2 mln dolarów. " Shang-Chi " w wielu krajach wciąż pozostaje numerem jeden. Tak jest m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Meksyku i Brazylii. Film walczy teraz o to, by w skali całego globu wyprzedzić " Czarną Wdowę ". Na razie brakuje mu do tego 14 milionów dolarów. Ma bowiem 363,4 mln dolarów na koncie.Trzecia pozycja naszego zestawienia też nie uległa zmianie. Zajmuje ją nowy hit z Chin, " Feng Bao " (Cloudy Mountain). Podczas drugiego weekendu film stracił niespełna połowę wpływów z otwarcia zarabiając. Łącznie ma na swoim koncie 58,5 mln dolarów.Numerem cztery jest " Free Guy ", którego weekendowe wpływy wyniosły ok.. Dzięki temu łącznie zarobił poza granicami USA 203,3 mln dolarów. Jest dopiero trzecią amerykańską premierą tego roku (po " Szybkich i wściekłych 9 " oraz widowisku " Godzilla vs. Kong "), któremu udało się przekroczyć granicę 200 milionów dolarów. Globalne wpływy wynoszą 317,4 mln dolarów.O piątą lokatę walczą dwa tytuły z Dalekiego Wschodu. Oba zarobiły w weekend po 4,2 mln dolarów. Są to: japoński " マスカレード・ナイト " (Masquerade Night) oraz chiński "关于我妈的一切" (All About My Mother). Oba miały premierę przed tygodniem i łącznie ich wpływy wynoszą odpowiednio 17,8 mln dolarów i 18,4 mln dolarów.Tuż za nimi wylądował " Psi Patrol: Film ", którego weekendowe wpływy szacujemy na ok.. Familijna produkcja w minionym tygodniu trafiła do kin we Włoszech, gdzie zarobiła 345 tys. dolarów.Nasze zestawienie zamyka nowość z Indii, tollywoodzkie " Love Story ". Na razie nie są znane oficjalne wyniki, ale z prognoz wynika, że film mógł zarobić około. Będzie to najlepsze postpandemiczne otwarcie rodzimej produkcji w indyjskich kinach.