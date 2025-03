Box Office Świat: "Ne Zha 2" pokonało "Gwiezdne wojny". Czy zatopi "Titanica"?

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Nie jest to niemożliwe, ale będzie trudne.bowiem z tygodnia na tydzień słabnie w Chinach. Co prawda film zaczyna podbój reszty świata, ale tam wyniki – choć czasami zaskakująco dobre – nie są w stanie zrównoważyć spadków z lokalnego rynku.W miniony weekendzgarnęło. Większość z tej kwoty (20,5 mln) pochodzi z Chin. Animacja świetnie zadebiutowała jednak w Malezji, gdzie zgarnęła 3,7 mln dolarów. Z kolei premiera w Wielkiej Brytanii przyniosła 1,0 mln dolarów. Globalnie film zbliża się do granicy 2,1 mln dolarów. Będzie to piąty film w historii, któremu uda się ta sztuka.Drugie miejsce zachował. Miniony weekend był bardzo udany i spadki są zaskakująco małe. Według szacunków studia film zarobił. Łącznie daje to 57,2 mln dolarów (co jest aktualnie drugim najlepszym wynikiem wśród tegorocznych premier filmów amerykańskich), a wraz z Ameryką 90 milionów.Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce także nie uległy zmianie. Numerem trzy jestz kwotą. Dzięki temu widowisko Marvela uniknęło blamażu, bowiem zagraniczne wpływy przekroczyły właśnie pułap 200 milionów dolarów.Z koleizarobiła kolejne. Globalnie film sprawuje się średnio mając na koncie 120 milionów dolarów i wciąż pozostaje najsłabszą częścią cyklu. Jednak w Wielkiej Brytanii jest to prawdziwy fenomen. Aktualnie jest to już druga najbardziej kasowa komedia romantyczna w historii.Piątkę kompletuje anime(Doraemon the Movie: Nobita's Art World Tales). W czasie drugiego weekendu film zarobił. Łączne wpływy przekroczyły 10 milionów dolarów.