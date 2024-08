Box Office Świat: "Obcy: Romulus" pożarł konkurencję i "Prometeusza"

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Wyniki na świecie są dużo lepsze od prognoz. Stało się tak m.in. za sprawą fenomenalnego startu w Chinach, gdzie z każdym kolejnym dniem przybywa widzów. " Obcy: Romulus " zarobił tam w ciągu pierwszych trzech dni aż 26,1 mln dolarów, z czego ponad 11 milionów pochodziło z niedzieli. W tym roku tylko jedna hollywoodzka produkcja może pochwalić się w Chinach lepszym startem.W sumie weekendowe wpływy widowiskaszacujemy na. Ponieważ film wyświetlany jest od środy, to w sumie na jego koncie jest 66,7 mln dolarów. To start o 17% lepszy od tego, jaki w tych samych krajach zanotował " Prometeusz ". Horror SF Fede Álvareza zajął pierwsze miejsce nie tylko w Chinach, ale również w: Polsce, Korei Południowej, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Malezji, Tajlandii i Hongkongu.Po pięciu dniach najwyższe wpływy " Obcy: Romulus " zanotował w Chinach (26,1 mln dolarów), Korei Południowej (5,4 mln), Wielkiej Brytanii (4,8 mln), Francji (3,8 mln) i Meksyku (2,8 mln).Na pozycji drugiej utrzymała się największa niespodzianka ostatnich miesięcy,. Szacujemy, że w sam weekend film zarobił, czyli więcej niż przed tygodniem. Pomogły w tym premiery w kolejnych krajach. Dramat świetnie wystartował w Niemczech, gdzie po czterech dniach ma 3,6 mln dolarów na koncie. Nieźle poradził sobie też we Francji, gdzie pięciodniowe otwarcie wyniosło 2,1 mln dolarów. W ten sposób zagraniczne wpływy " It Ends With Us " wynoszą 82,2 mln dolarów, a wraz z Ameryką 180 milionów.Lider poprzednich notowań -- musiał zadowolić się najniższym stopniem podium. Film jednak wciąż radzi sobie znakomicie i w miniony weekend zarobił poza granicami USA. Dziś powinien zostać drugą premierą 2024 roku, która bez Ameryki zdołała zarobić w kinach 600 milionów dolarów. Globalnie na koncie widowiska jest już 1 143 mln dolarów.Na miejscu czwartym debiutuje kolejny w tym roku hit z Bollywood.idzie jak burza i w sam weekend zarobił na świecie co najmniej. Globalnie od czwartku komediowy horror zarobił świetne 33 mln dolarów.Z kolei numer pięć to powrót na listę japońskiej animacji(Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram). Było to możliwe dzięki premierze w Chinach, gdzie film zarobił całkiem niezłe. Tym samym łączne wpływy anime wzrosły do 131,7 mln dolarów.Na pozycji szóstej wylądowała animacjaz wynikiem. Dzięki temu jest to dopiero czwarty film animowany od wybuchu pandemii COVID-19, który poza granicami USA zarobił co najmniej 500 milionów dolarów. Jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 507 mln dolarów, a globalne dziś lub jutro dobiją do 850 milionów.Siódmą lokatę zajęła najlepsza z chińskich nowości, kryminał akcji(Go for Broke). W weekend otwarcia zarobiłNa miejscu ósmy znalazła się zaś najbardziej kasowa produkcja 2024 roku -. Film wciąż przyciąga widzów do kin i w miniony weekend zarobił. Tym samym zagraniczne wpływy osiągnęły 983,8 mln dolarów i pozwoliły wyprzedzić " Krainę lodu II " na liście najbardziej kasowych animacji w historii. Globalnie padła granica 1,6 mld dolarów.Numerem dziewięć jest jedna z najlepszych tegoroczny chińskich produkcji(Sucessor). Tym razem film zarobiłPierwszą dziesiątkę kompletuje chińska animacja(White Snake: Afloat), która w czasie drugiego weekendu zarobiła. Łącznie daje to 41,6 mln dolarów.