Box Office Świat: "W głowie się nie mieści 2" pokonało Gru i Minionki

Zwiastun animacji "W głowie się nie mieści 2"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Animacja Pixara niemal w ogóle nie trafi widzów. A w niektórych krajach (jak w Australii) ma wyniki lepsze niż przed tygodniem. Tylko w weekendzarobiło kolejneTym samym zagraniczne wpływy filmu wynoszą 683,1 mln dolarów, co daje. Globalnie " W głowie się nie mieści 2 " ma się jeszcze lepiej. Zajmuje piąte miejsce z obłędnym wynikiem 1 216,9 mln dolarów. A pamiętajmy, że film wciąż jeszcze nie miał swojej premiery w kilku liczących się krajach, w tym oczywiście w Japonii, gdzie zadebiutuje 1 sierpnia.Szaleństwo " W głowie się nie mieści 2 " opanowało szczególnie intensywnie Amerykę Łacińską. W wielu krajach (m.in. Meksyku, Chile, Kolumbii) jest najbardziej kasowym filmem w historii!Jednak konkurencja nie śpi.w minionym tygodniu zadebiutowało w 52 kolejnych krajach. Efekt był natychmiastowy. Animacja wskoczyła na miejsce drugie. Szacujemy, że w sam weekend zarobiła tylko niewiele mniej od Pixara, boJak się okazuje " W głowie się nie mieści 2 " nie przeszkodziło " Gru i Minionkom: Pod przykrywką " w biciu rekordów. W 18 krajach, w których animacja właśnie zadebiutowała, osiągnęła najlepsze otwarcie w historii całego cyklu. Doskonale obraz wypadł w, gdzie w sumie wraz z pokazami przedpremierowymi ma już na koncie 2,5 mln dolarów. To Gru i Minionki: Pod przykrywką " najlepiej wystartowało w minionym tygodniu w Meksyku (gdzie przypomnijmy " W głowie się nie mieści 2 " właśnie zostało najbardziej kasowym filmem w historii) zarabiając 12,6 mln dolarów. Inne znaczące debiuty to: Brazylia (5,9 mln dolarów), Hiszpania (5,7 mln), Holandia i Indonezja (2,6 mln).W sumie poza granicami USA " Gru i Minionki: Pod przykrywką " zarobiły dotąd 106,9 mln dolarów. Globalnie daje to 229,5 mln dolarów.Trzecie miejsce dowodzi, że na kasowy remake nie trzeba czekać latami.(A Place Called Silence) to chiński kryminał o zamaskowanym seryjnym mordercy, który jest. Oba nakręcił ten sam reżyser Sam Quah , ale z różnymi obsadami. Nowa wersja okazała się hitem. W weekend film zarobił. Ponieważ premierę miał w środę, to w sumie na jego koncie jest już 51,5 mln dolarów.Pozycję czwartą okupuje. Filmowi pomógł start w kilku mniejszych rynkach. W Chile, Argentynie, RPA i Finlandii zanotowano najlepsze otwarcia dla całej serii. Weekendowe wpływy szacujemy na. To daje 83,8 mln dolarów na świecie i 178,2 mln dolarów wraz z Ameryką.Indie mają kolejny wielki hit kinowy. Drugi weekend w naszym zestawieniu obecne jest widowisko. Film zarobił doskonałei w sumie ma już 93,1 mln dolarów na koncie. Wraz z Ameryką daje to 109,2 mln dolarów, co czyni z niego jeden z dziesięciu najbardziej kasowych indyjskich tytułów w historii tamtejszej kinematografii.Na szóstym miejscu wylądowała komedia akcjiz wynikiem. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 182,8 mln dolarów, a globalne 360,2 mln.(424,5 mln dolarów).Siódma lokata należy do najnowszego przeboju francuskich kin - kostiumowego widowiska. Weekendowe wyniki szacujemy na. Łącznie film zarobił u siebie 19,6 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka chińska produkcja(Moments We Shared). Tym razem romans zarobił, co w sumie daje 62,6 mln dolarów.