Box Office Świat: Barbie i Oppenheimer w tyle. To Chiny mają wielki hit

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Numerem jeden w naszym zestawieniu pozostał najnowszy mega hit z Chin(No More Bets). Podczas drugiego weekendu zarobił fenomenalne. A to oznacza, żeNa miejscu drugim tym razem znalazła sięz wynikiem. Jednak ten film nie walczy już o laury w weekendowych zestawieniach, a o miejsce wśród największych tytułów wszech czasów.W tym roku granicę tę (bez wpływów z Ameryki) osiągnął tylko jeden inny film. Jeszcze lepiej wygląda pozycjaw globalnym zestawieniu. Z kwotą 1,279 mld dolarów jest drugim największym kasowym hitem studia.Miniony weekend był też fantastyczny dla filmu. Debiut w Korei Południowej pobił oczekiwania i tylko w weekend przyniósł 6,1 mln dolarów. Ponieważ miał tam premierę we wtorek, to łącznie daje stamtąd 12,6 mln dolarów. Zagraniczne zarobki z weekendu wyniosły więc. Tym samym globalniema na swoim koncie 717,8 mln dolarów.w całej jego karierze pokonawszy właśnieNa czwartym miejscu wylądowała nowość z Chin(Papa). Komedia o rodzicach, którzy zrobią wszystko, by ich dziecko odniosło sukces w szkole zarobiła na dzień dobryDzięki Chinom wciąż wysoko w naszym zestawieniu jest widowisko z Jasonem Stathamem . W miniony weekend film zarobił kolejne. Z tego 6,4 mln pochodzi właśnie z Chin, gdzie łączne wpływy przekroczyły już 100 milionów dolarów (obecnie 106,6 mln). W ostatnich latach nielicznym hollywoodzkim produkcjom udawała się ta sztuka.Po słabym starcie kolejne tygodnie były fantastyczne dla(Creation of the Gods I: Kingdom of Storms). Baśniowe widowisko może pochwalić się świetnym kolejnym weekendem -. Tym samym po miesiącu w kinach ma już na koncie więcej niż solidne 316,7 mln dolarów.Dopiero na siódmym miejscu znalazła się nowość z Hollywood, widowisko DC . Szacujemy, że w weekend film zarobił ok.. Ponieważ premierę miał już w środę, to w sumie na jego koncie jest 18 milionów dolarów. Ten wynik nie napawa optymizmem co do końcowego rezultatu. Warto jednak wspomnieć, że w 17 krajach świata zajął pierwsze miejsce na listach box office'ów. Najlepszym rynkiem okazał się - bez niespodzianki - Meksyk, gdziezarobił 2,7 mln dolarów. Niezłe rezultaty zanotował też w Brazylii (2,1 mln dolarów), Francji i Wielkiej Brytanii (po 1,5 mln) oraz Indonezji (1,2 mln dolarów).Tymczasem Bollywood ma kolejny w tym roku wielki hit.w czasie drugiego weekendu zgarnął ok.. Łącznie daje mu to już ponad 54 mln dolarów.I pozostajemy w Indiach, choć zmieniamy język. Drugi weekend był również niezwykle udany dla produkcji w języku tamilskim. Źródła indyjskie dają mu. Globalnie ma już na koncie ponad 61 milionów dolarów. Tym samym jest to jużPierwszą dziesiątkę zamyka druga z chińskich nowości(Death Notice). Historia seryjnego zabójcy, który informuje swoje ofiary, kiedy i w jaki sposób je zabije, zarobiła w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania