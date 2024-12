Box Office Świat: Koniec roku należy do Disneya. "Mufasa" wciąż królem

Zwiastun filmu "Mufasa: Król Lew"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Na pozycji lidera nic się nie zmieniło. Najlepiej sprzedającym się filmem pozostał. Jego wpływy praktycznie nie zmieniły w porównaniu z ubiegłym tygodniem i wyniosłyJak to możliwe? Przede wszystkim przez wzrost zainteresowania filmem w ostatnich dniach. W Polsce wyniki są o 63% lepsze niż przed tygodniem. Podobny skok film zanotował we Włoszech (+51%), Danii (+47%), Holandii (+45%) i Niemczech (+19%). Nie wszędzie jednak " Mufasa " został przyjęty z otwartymi ramionami. W Chinach wpływy spadły aż o 70% w porównaniu do weekendu otwarcia.Mimo to zagraniczne wpływy przekroczyły już 200 milionów dolarów (aktualnie 21,5 mln), a globalnie 300 milionów (obecnie 328 mln).Druga lokata należy do nowości, filmu. Obraz co prawda był już przed tygodniem w różnych krajach dostępny na pokazach przedpremierowych, ale oficjalnie podbój świata rozpoczął w środę. Od tego czasu zarobił 74 mln dolarów. Szacujemy, że w sam weekend zgarnął ok.. Wraz z Ameryką ma już na swoim koncie 211,6 mln dolarów. Sonic 3 " najlepszy start zanotował w Wielkiej Brytanii (15,1 mln dolarów) i Meksyku (10,1 mln), gdzie zajął pierwsze miejsca. Dobre wyniki zaliczył także we Francji (7,3 mln dolarów), Niemczech i Australii (po 5,5 mln) oraz Hiszpanii (3,3 mln).Tymczasemnie daje o sobie zapomnieć. Pomimo ostrej konkurencji film Disneya radzi sobie fantastycznie i w miniony weekend zarobił. A to oznacza, że już za chwilę zostanie czwartą premierą tego roku, która na świecie zarobiła co najmniej pół miliarda dolarów. Brakuje je tylko 12 milionów dolarów. Globalnie jest o krok od 900 milionów mając na koncie 882,5 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Chin,(Big World). Ciepła opowieść o chłopaku z mózgowym porażeniem dziecięcym podbiła serca widzów zgarniającNiewiele gorzej poradził sobie chiński thriller sensacyjny o porwaniu córki bogatego biznesmena(Octopus With Broken Arms). W ciągu pierwszych dwóch dni w kinach film zarobiłTym razem na szóstym miejscu wylądował musical. W miniony weekend film zarobił, co łącznie daje 210,1 mln dolarów. Dzięki Ameryce globalne wyniki są dużo lepsze – 634,4 mln dolarów.Pod koniec roku nowy hit objawił się w Korei Południowej. Szpiegowskie kino akcji osadzone w realiach początku XX wieku(Harbin) w weekend zarobiło co prawda tylko. Jednak pierwsze dni od premiery 24 grudnia film osiągał świetne wyniki i w rezultacie jego łączne wpływy wynoszą 15,5 ml dolarów.Nasze zestawienie zamyka, który także zarobił. Jednak potrzebował do tego obecności w 65 krajach. Zagraniczne wpływy widowiska wynoszą 272,1 mln dolarów, a wraz z Ameryką – 435,2 mln dolarów.