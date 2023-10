Box Office Świat: Scorsese? Taylor Swift? Nie! Vijay i "Leo" podbili kina!

Zwiastun filmu "Leo"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Powołując się na wciąż niepełne dane z indyjskich źródeł szacujemy, żezarobił w weekendPonieważ trafił do kin przed weekendem, to w sumie jego wpływy wynoszą już 39,9 mln dolarów (plus 4,6 mln dolarów z rynku kanadyjsko-amerykańskiego). Tylko w samych Indiach zgarnął do końca tygodnia 26 milionów dolarów.W Polsce popularność tego filmu może dziwić, jednak w rzeczywistości, którego fabuła inspirowana jest, należy do. A poprzednia część tego luźnego cyklu -- jest aktualnieFilm Martina Scorsesego zadebiutował w 63 krajach. Szacujemy, że w weekend zarobił. Ponieważ w kinach jest od środy, to na koniec tygodnia jego wpływy wynosiły 21 milionów dolarów. To wynik porównywalny do tego, jaki miał, który ostatecznie osiągnął poza granicami USA 100 milionów dolarów.Najlepszym zagranicznym rynkiem dla filmuokazała się Wielka Brytania, gdzie zarobki wyniosły 3 mln dolarów. Solidne wyniki zanotowano również we Francji (2,6 mln dolarów), Niemczech (1,6 mln), Australii (1,4 mln) oraz Hiszpanii (1,3 mln).Podium kompletuje kolejna nowość, tym razem z Chin -(Only the River Flows). Historia policjanta, który w latach 90. bada sprawę serii morderstw w małym, prowincjonalnym miasteczku, trafiła do kin w sobotę. W ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobiłaNa czwartym miejscu wylądowała animacja. Po premierze w krajach skandynawskich przed tygodniem teraz film pokazywany jest już w 26 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie film na razie ma na swoim koncie 16 milionów.I pozostajemy w świecie animacji, bo na piątej lokacie znalazł się. Tym razem konto powiększyło się o. A to oznacza, że poza granicami USA animacja zarobiła 92,3 mln dolarów, zaś globalnie 148,4 mln. Tym samym(144,3 mln dolarów). Jednak zagraniczne wpływy są wciąż o 12 milionów dolarów gorsze od osiągnięcia poprzednika.Na świecienie jest takim samym fenomenem co w USA. Co prawda przed tygodniem film koncertowy był numerem jeden, ale teraz spadł na miejsce szóste. W weekend obraz zarobił. Tym samym zagraniczne wpływy wynoszą w sumie 35 mln dolarów. To kropla w porównaniu do 130 mln dolarów, które film zgarnął w Ameryce.Numerem siedem w naszym zestawieniu jest horror. Weekendowe wpływy wyniosły. Dzięki temu w skali całego globu udało się przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (aktualnie: 107,6 mln).Nasze zestawienie kompletują dwie chińskie produkcje:(Under the Light) zarobił(i łącznie ma 187,5 mln), a(The Volunteers: To the War) -(w sumie: 109,5 mln).