Box Office Świat: Widzowie wciąż mają Wakandę w swoich sercach

18 milionów dolarów

Zwiastun filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"



9,6 mln dolarów

8,6 mln dolarów

6,2 mln dolarów

5,5 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Patrząc na światowy box office, można sądzić, że nic się ciekawego nie dzieje w kinach. Hollywood ma jeden film, który wciąż dominuje poza granicami USA. Jednak lokalnie sytuacja jest inna. Szczególnie dobrze radzą sobie obecnie japońskie tytuły.Jednak numer jeden nie uległ zmianie. " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " zarobiła dwa razy więcej od filmu z miejsca drugiego po raz kolejny potwierdzając swoją dominację. Weekendowe wpływy szacujemy na. W sumie daje to poza granicami USA 339,3 mln dolarów. Szansa na osiągnięcie 400 milionów wydaje się więc już raczej teoretyczna. Globalnie do niedzieli widowisko zgarnęło 733 miliony dolarów.Tymczasem Japończycy nie mogą przestać chodzić na japońskie animacje. Wciąż świetnie sprzedaje się " Suzume no Tojimari ", a już pojawił się kolejny hit. "The First Slam Dunk" trafił do kin w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zdołał zarobić świetneZ kolei inny japoński film - " One Piece Film: Red " - skorzystał na tym, że w Chinach otworzono ponad 1000 kin, które były ostatnio zamknięte przez politykę tamtejszych władz dotyczącą COVID-19. Animacja wskoczyła na miejsce trzecie miejsce naszego zestawienia zgarniając. Niemal cała kwota pochodzi właśnie z Chin, gdzie film miał premierę w czwartek, więc w sumie zarobił tam 11,1 mln dolarów.Wspomniane wyżej " Suzume no Tojimari " miało kolejny świetny weekend za sobą zarabiając. W lokalnej walucie ma już na swoim koncie ponad 7,6 mld jenów, co pozwoliło mu wskoczyć na piąte miejsce najbardziej kasowych filmów tego roku.Pierwszą piątkę zajmuje jedyna duża nowość z Hollywood - " Dzika noc ". Obraz zadebiutował w aż 72 krajach i w weekend zarobił około. Film miał jednak premierę w połowie tygodnia, więc w sumie zgarnął 7,1 mln dolarów. Jedynie w Wielkiej Brytanii " Dzika noc " zdołała osiągnąć poziom miliona dolarów.