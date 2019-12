Box Office Polska: Padła granica 60 mln sprzedanych biletów

Rok 2019 nie dobiegł jeszcze końca, a już wiemy, że będzie on rekordowy dla polskiego przemysłu kinowego. Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na niepełne wyniki portalu boxoffice.pl, Polacy w mijających 12 miesiącach kupili ponad 60 milionów biletów do kin.Tym samy został pobity rekord frekwencyjny dla polskich kin po roku 1989. Do tej pory wynosił on 59,7 mln widzów i został ustanowiony w 2018 roku.Najlepiej sprzedającym się filmem 2019 roku zostałz wynikiem 2,52 mln widzów. Jednak największą widownię spośród tegorocznych premier osiągnie wciąż obecna w kinach, która na tę chwilę może pochwalić się liczbą 2,46 mln sprzedanych biletów.W pierwszej piątce znalazły się jeszcze:(2,39 mln sprzedanych biletów),(1,96 mln) oraz(po 1,89 mln).