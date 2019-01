Box Office USA: "Glass" nr 1. Nowy "Dragon Ball" podbija kina

Po niebywałym sukcesieprzed dwoma laty, studia bały się premiery. Przed weekendem można było spotkać prognozy sugerujące, że w ciągu czterech dni (w USA poniedziałek jest wolny w związku z Dniem Martina Luthera Kinga) zarobi 60-70 milionów dolarów. Universal miało znacznie skromniejsze oczekiwania - 50 milionów dolarów. Wydaje się jednak, że i te nie zostaną spełnione. Obecnie czterodniowe otwarcieszacuje się na 47 milionów dolarów. Będzie to trzecie najlepsze otwarcie weekendu MLK po(107,2 mln dolarów) i(48,6 mln dolarów).Po trzech dniach na koncie filmu jest - według szacunków Universal Pictures - 40,6 mln dolarów. To wynik minimalnie lepszy od tego, jaki uzyskało(40,0 mln). W karierze Shyamalana tylko dwa jego filmy miały lepszy start:(60,1 mln dolarów) oraz(50,7 mln). Biorąc pod uwagę niewielki budżet (20 milionów, do tego w większości pokryty przez samego Shyamalana ), studio z całą pewnością na filmie nie straci, nawet jeśli jego otwarcie nie spełnia wywindowanych oczekiwań.Tymczasem wielką niespodziankę sprawiła japońska animacja(Dragon Ball Super: Broly). Choć biorąc pod uwagę, że już przed tygodniem na świecie zrobiło się o niej głośno, można się był dobrych wyników spodziewać. Film pojawił się w środę w niewielkiej liczbie kin. Miała to być akcja specjalna dla fanów anime. Jednak obraz cieszy się tak dużą popularnością, że w weekend wskoczył na trzecie miejsce zgarniając 10,7 mln dolarów. Po pięciu dniach na koncie ma już 21,1 mln dolarów, co już czyni z filmu trzecią najbardziej kasową japońską animację w amerykańskich kinach.jest pierwszym od prawie dwóch lat filmem, który będąc pokazywanym w mniej niż 500 kinach zdołał znaleźć się w pierwszej trójce. Ostatnim, który tego dokonał, była indyjska superprodukcja(10,4 mln dolarów w 425 kinach).Długi weekend dobrze służy starszym tytułom. Tylkozanotowały 40-procentowe spadki wpływów. Reszta filmów w pierwszej dziesiątce straciła mniej.Wspomnianyzostał czwartym filmem kinowego uniwersum DC Comics, który w Stanach Zjednoczonych zarobił co najmniej 300 milionów dolarów. Z koleijest już trzecią najbardziej kasową produkcją Sony Pictures Animation, przegrywając tylko z drugą i trzecią częściąPierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery: widowisko fantasyoraz thriller Stevena Knighta