Box Office USA: "Trolle 2" wciąż liderem. Udany start "Becky"

Ani Box Office Mojo ani portal comScore nie wznowiły informowania o pełnych wynikach weekendowych ze sprzedaży biletów. Jednak portal Deadline znów przepytał swoje źródła i zaprezentował listę Top 10 box office'u. Choć wiele filmów zanotowało wzrost sprzedaży, to wpływy wciąż pozostają na przerażająco niskim poziomie.Numerem jeden pozostała animacja " Trolle 2 ". To już dziewiąty weekend, kiedy to film ten jest liderem. Jednak " Trolle 2 " są jednym z tych filmów, których wpływy spadły w porównaniu z poprzednim weekendem. Według portalu Deadline " Trolle 2 " zarobiły 302 tys. dolarów, czyli o 11% mniej niż tydzień wcześniej.Z kolei zajmujący trzecie miejsce " Sonic. Szybki jak błyskawica " odnotował największy wzrost wpływów. Wyniósł on 17%. Obraz zarobił w weekend 200 tys. dolarów.Bardzo dobre nastroje są w siedzibie IFC. Dystrybutor świętował przekroczenie granicy miliona dolarów łącznych wpływów przez " The Wretched ". Obraz trafił do kin już w czasie, kiedy większość przybytków X Muzy w USA była zamknięta. W miniony weekend obraz pokazywany był w największej liczbie kin (99), co przełożyło się na 12-procentowy wzrost wpływów w porównaniu z ubiegłym weekendem.Jedyną nowością w kinach była krwawa wariacja na temat " Kevina samego w domu " – " Becky ". Obraz poradził sobie bardzo dobrze zarabiając 178,2 tys. dolarów, co daje solidną średnią przekraczającą 4,2 tys. dolarów na kino. Wynik jest tym bardziej wart odnotowania, że dystrybutor udostępnił go już na serwisach PVOD.Z kolei do kin samochodowych powrócili " Goonies " i w weekend zarobili 111 tys. dolarów, co pozwoliło w zestawieniu zająć ósme miejsce.Pierwsza dziesiątka box office'u według portalu Deadline prezentuje się następująco;