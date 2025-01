Box Office USA: Gerard Butler ratuje Lionsgate. "Skok stulecia 2" pierwszą premierą 2025 na szczycie

Zwiastun filmu "Skok stulecia 2"

Box office USA 10-12 stycznia



To ważne wydarzenie dla Lionsgate'u. Druga połowa ubiegłego roku była pasmem kompromitujących porażek finansowych. W rzeczy samej studio to nie miało numeru jeden w amerykańskim box offisie od listopada 2023 roku, kiedy to na szczycie znajdował się film " Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ".Według aktualnych szacunkówzarobi na otwarcie 15,5 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki na start zanotowałw 2018 roku (15,2 mln dolarów). Dla gwiazdy produkcji,, jest to najlepsze otwarcie od 2019 roku i filmu " Skok stulecia 2 " nie miał jednak łatwej drogi do pierwszego miejsca.wciąż przyciąga do kin sporo osób. W ten weekend jego zarobki wyniosą 13,2 mln dolarów.Podium kompletujePierwszy " Sonic " zarobił w USA 146 mln dolarów, a drugi 190 mln.Choć "Skok stulecia 2" jest jedyną dużą nowością tygodnia, to nie jest jedynym nowym tytułem w pierwszej dziesiątce. Na dziewiątej pozycji znalazł się pierwszy indyjski hit tego roku,. Film akcji, którego gwiazdą jest znany z mega hitu, zarobił solidne 2,1 mln dolarów.Z kolei na dziesiątym miejscu wylądował film z. Obraz, by walczyć o Oscary, był w ubiegłym roku pokazywany przez chwilę w Los Angeles, jednak dopiero teraz trafił do kin w całym kraju. Nie okazał się hitem, zarabiając 1,5 mln dolarów. Na szczęście był on tani w realizacji, więc dystrybutor na nim zarobi.Do szerokiej dystrybucji trafił też. Niestety nie zdołał znaleźć się w pierwszej dziesiątce zarabiając tylko 1,1 mln dolarów.Na nadchodzący tydzień wielkie wytwórnie przygotowały dwie duże nowości. Universal zaprasza na odświeżoną wersję swojej klasycznej historii o wilkołakach. Z kolei Sony ma dla widzów komedię