Box Office USA: Jak w pandemii - widzów brak. "Garfield" liderem

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 31 maja - 2 czerwca



Co gorsza, porównanie pandemiczne wypada źle dla obecnej sytuacji. Trzy lata temu numer jeden - " Obecność 3: Na rozkaz diabła " zarobił 24,1 mln dolarów, a numer dwa - " Ciche miejsce 2 " - 19,3 mln dolarów. Tymczasem teraz do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 14 milionów dolarów. Na tyle bowiem szacowane są wpływy w czasie drugiego weekendu animacjiSony ma jednak powody do zadowolenia. Film został zrobiony za grosze - jeśli porównać do budżetów konkurencji - i z całą pewność wyjdzie na swoje już po samej kinowej dystrybucji.Tego samego nie można powiedzieć o drugiej ubiegłotygodniowej dużej nowości, widowisku. Mimo pozytywnych ocen widzów i recenzentów film prawdopodobnie nie utrzyma nawet drugiej lokaty. Aktualne dane dają miejsce trzecie. Z numerem dwa -- przegrywa o ok. pół miliona dolarów.Z trzech dużych nowości o sukcesie można mówić tylko w przypadku ultrabrutalnego horroru. Dystrybutor wprowadził film do kin bez kategorii wiekowej, bo MPAA chciało mu dać NC-17. Ryzyko opłaciło się. Film zarobił już 2,1 mln dolarów. A to oznacza, że już teraz jest trzecią najbardziej kasową premierą IFC Films w tym roku, a za parę dni będzie numerem dwa.Z kolei najlepsze otwarcie uzyskała japońska animacja. Film zgarnął na dzień dobry 3,5 mln dolarów. W tym roku jest to najgorszy start anime w amerykańskich kinach., nowy film z Bobbym Cannavale Robertem De Niro , przeszedł praktycznie niezauważony. Po pierwszych trzech dniach wyświetlania ma na koncie zaledwie 1,8 mln dolarów.Wszyscy mają nadzieję, że w najbliższy weekend sytuacja w kinach znacząco się poprawi. Sony wprowadzi bowiem do kin, a Warner horror wyprodukowany przez M. Night Shyamalana