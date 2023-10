Box Office USA: Kina nie dla starych mężczyzn. Taylor Swift lepsza od Scorsese

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 20-22 października



Po pierwszepozostał numerem jeden. Film zanotował mocny (67-procentowy) spadek. Jednak kwota 32 mln dolarów (AMC podaje skromniejszy wynik - 31 mln) wystarczyła, by bez problemów utrzymać pozycję lidera.. Aktualnie na koncie jest już ponad 130 milionów dolarów. To wynik lepszy od tego, jakie uzyskały w tym roku wszystkie widowiska DC.Na drugim miejscu znalazł się nowy film Martina Scorsesego . Ta kosztująca ponad 200 milionów produkcja miała pierwotnie być pokazywana wyłącznie w wybranych kinach. Apple jednak zmienił zdanie i we współpracy z Paramountem zdecydował się na szeroką dystrybucję.Jak się okazuje, była to dobra decyzja. Aktualne szacunki dają filmowi 23 mln dolarów. Jest to wynik niezwykle imponujący. Dla porównania ostatnie kinowe dzieło Scorsesego -- w 2016 roku w sumie zarobiło w amerykańskich kinach 23,7 mln dolarów.prawdopodobnie będzie mógł liczyć na małe spadki w kolejnych tygodniach. Film bowiem uzyskał wysoką ocenę wśród widzów. W CinemaScore dostał A-.Na tym nie koniec zmian w amerykańskim box offisie. Z okazjiponownie wprowadzi do kin. Jak się okazało, całkiem sporo osób chciało film zobaczyć na dużym ekranie. Weekendowe wpływy wyniosły 4,1 mln dolarów.Głównie w Kanadzie, ale również w wybranych miastach w USA, pokazywany jest nowy. Obraz, który bije na świecie rekordy popularności, w weekend zarobił na amerykańskim rynku 2 miliony dolarów. W Kanadzie premierę miał już w środę, więc w sumie na jego koncie jest 4,6 mln dolarów.Na chwilę obecną aż pięć dużych premier planowanych jest na weekend poprzedzający Halloween. Ciekawe, ile z nich rzeczywiście trafi do szerokiej dystrybucji.Universal zaproponuje horror z gwiazdą serialu " Future Man . Dystrybutor " Sound of Freedom " ma nowy film -, czyli dokument o osobach, które doświadczyły śmierci klinicznej. Kolejną premierą ma być komedia akcji z Johnem Ceną W planach na najbliższy piątek są jeszcze: hiszpańska animacjaoraz biografia chińskiego lekarza, który uratował wzrok milionom,