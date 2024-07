Box Office USA: Pixar nadal rządzi. "Ciche miejsce" z rekordem otwarcia

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 28-30 czerwca



Oczy wszystkich są oczywiście zwrócone w stronę. Animacja Pixara , która uratowała tegoroczne lato kinowe, wciąż sprzedaje się fenomenalnie. Film utrzymał - po raz trzeci - pozycję lidera. Tym razem zarobił 57,4 mln dolarów.W sumie daje to animacji ponad 469 milionów dolarów. Tym samym już teraz. Z chwilę wyprzedzi. A przed Dniem Niepodległości zostanie drugą animacją Pixara, która zarobiła w Ameryce pół miliarda dolarów.Fantastyczne wyniki " W głowie się nie mieści 2 " nie oznaczają złej passy innych filmów. Najlepszym tego dowodem jest otwarcie filmu. Szacunki studia Paramount mówią o debiucie w granicach 53 milionów dolarów.Tym samym. Pierwszezarobiło 50,2 mln dolarów w 2018 roku. W czasie pandemii COVID-19zgarnęło na dzień dobry 47,5 mln dolarów. Dla studia, które może zostać sprzedane, to jedna z najcenniejszych aktualnie franczyz. Kevin Costner nie dokonał kinowej reaktywacji westernu w amerykańskich kinach. Jednak jegomimo złych recenzji zdołał wystartować zgodnie z oczekiwaniami. Film zarobił 11 milionów dolarów. Nie pozwoli to zwrócić kosztów produkcji, ale nie jest też całkowitą klapą (jakich Costner miał w swojej karierze kilka).Świetnie radzi sobie w amerykańskich kinach nowa panindyjska superprodukcja. Film miał obłędny czwartek, dzięki czemu na koniec tygodnia na jego koncie jest prawie 11 milionów dolarów. Tym samym po czterech dniach w dystrybucji. Lepiej sprzedały się tylko:(19 mln dolarów),(14,5 mln) i(12,4 mln).A przecież nie jest to jedyna indyjska nowość w pierwszej dziesiątce. Komediazajęła dziewiąte miejsce zarabiając 1,5 mln dolarów.Ostatnią nowością w pierwszej dziesiątce są. Film trafił do kolejnych 485 kin, dzięki czemu zarobił 1,5 mln dolarów, co wystarczyło, by zajął ostatnie miejsce w Top10.W środę, na dzień przed Świętem Niepodległości, do amerykańskich kin trafi animacja. W czwartek Angel Studios, dystrybutor specjalizujący się w filmach dla chrześcijańskiej widowni, wprowadzi dramat(nawiązanie do " Sound of Freedom " nie jest przypadkowe, to także film inspirowany faktami o tym, jak ratuje się dzieci). Z kolei w piątek A24 zaproponuje widzom slasher