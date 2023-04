Box Office USA: Super? Mario Bros. Film wciąż numerem 1. "Iniemamocni 2" zagrożeni?

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 28-30 kwietnia



Mimo wysypu nowości w amerykańskich kinach, a także powrotu "Gwiezdnych wojen", na pozycji lidera nic się nie zmieniło. Widzowie chcą oglądać wciąż to samo, czyli animację. Czwarty tydzień z rzędu film jest numerem jeden.Tym razem do zwycięstwa potrzeba było 40 milionów dolarów. Tym samym, który dotychczas należał doi wynosił "tylko" 28,4 mln dolarów. A to oznacza, że produkcja Pixara może czuć się zagrożona na pozycji lidera najbardziej kasowych animacji wszech czasów. Co prawda po 26 dniach wyświetlania na konciebył 512,6 mln dolarów, ama 490 milionów, to przy tak dużej różnicy w ten weekend przewaga 22,6 mln dolarów ostatecznie może okazać się niewystarczająca.Inne starsze tytuły też świetnie się trzymały mimo wysypu nowości.straciło tylko 50% w drugi weekend, co w przypadku horroru jest dobrym wynikiem (18-procentowy spadekto był wyjątek). Wpływyspadły tylko o 27%,o 25%, azaledwie o 15%.Spośród licznych nowości najlepiej wystartowała ekranizacji bestsellerowej książki. Wynik ma jednak mało imponujący - 6,8 mln dolarów. A przed weekendem były prognozy mówiące nawet o 17 milionach! Film ma jednak szanse na małe spadki, ponieważ widzowie, którzy go widzieli, są nim zachwyceni. W CinemaScore uzyskał ocenę A-.Równie dobrze (A- w CinemaScore) został przyjęty biograficzny dramat sportowy. Jednak jego widownia była tak mała, że z wynikiem 3 milionów dolarów nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Przegrał m.in. z, czyli kontynuacją jednego z największych kasowych tamilskich produkcji w historii. Mimo pięciokrotnie mniejszej liczby kin film ten zarobił 3,8 mln dolarów i zajął miejsce ósme w box offisie.Kolejną nowością w pierwszej dziesiątce jest fińskie. Wynik tego filmu to 3,3 mln dolarów, co mieści się w granicach przedweekendowych prognoz.Doskonale poradził sobie także. Na specjalnych pokazach w 475 kinach widowisko zgarnęło 4,7 mln dolarów.Ostatnia z dużych premier (927 kin), brytyjska komediaprzeszła bez echa zarabiając marne 800 tysięcy dolarów.Za tydzień należy spodziewać się zmiany na pozycji lidera. Do kin wejdzie bowiem drugie w tym roku widowisko Marvela . Z kolei Sony dla zmęczonych kinem superbohaterskim będzie miało alternatywę w postaci komediodramatu