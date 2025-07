John Cusack szokuje. Jego wpis na Bluesky został skasowany

John Cusack promuje spiskową teorię o Jeffreyu Epsteinie

Getty Images © Matthias Nareyek



Nowy post Cusacka był reakcją na oficjalny komunikat rządu Donalda Trumpa o tym, że nie zostanie opublikowana lista klientów znanego pedofila i seksualnego drapieżcy, nieżyjącego już Jeffreya Epsteina. Co więcej, w oficjalnym komunikacie czytamy, że takiej listy nie ma.To stoi w sprzeczności z przekonaniami wielu wyborców Trumpa, którzy od lat domagali się ujawnienia listy klientów Epsteina wierząc w jej istnienie i jej ukrywanie przez osoby rządzące światem.zgodnie z którą Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell byli agentami Mosadu. Co więcej, łączy ich z byłym amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem.. Mike Masnick, jeden z członków zarządu Bluesky, określił wpis Cuskacha jako "antysemickie, nazistowskie gó**o". John Cusack już kilkakrotnie był oskarżany o antysemityzm i propagowanie rasistowskich teorii o tym, że Żydzi skrycie rządzą światem. W 2019 roku został nawet zmuszony do publicznych przeprosin. Wtedy napisał:Aktor ani jego reprezentanci na razie nie skomentowali najnowszej afery z jego wpisami.