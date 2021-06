CANAL+ szykuje "Planetę Singli. Osiem historii"

Do współpracy przy tym wyjątkowym projekcie zaproszono kilkunastu scenarzystów i ośmiu reżyserów. Na cykl będzie się składało osiem opowieści. Każda z nich będzie przedstawiać inną historię, inne oblicze miłości. Mianownikiem, które łączy je wszystkie jest randkowanie online. Premiera zaplanowana została na koniec 2021 roku.Trzy części " Planety Singli " były ogromnym sukcesem. Historia niepozbawionej perturbacji miłości Tomka i Ani zgromadziła w kinach ponad 5 milionów widzów oraz była dystrybuowana w ponad 20 krajach. Teraz trylogia znana z wielkiego ekranu zmienia formułę, by jeszcze w tym roku zagościć w CANAL+ jako seria ośmiu niezależnych historii.Jako pierwsi na planie produkcji stanęli: Izabela Kuna Bartłomiej Topa . To główni bohaterowie odcinka serii zatytułowanego " Planeta Singli. Historia druga: Zjazd absolwentów ", w którym dowiemy się co może się wydarzyć kiedy skonfliktowani mąż i żona pojawiają się na wspólnym zlocie klasowym. Scenariusz napisała Aleksandra Parnowska-Ramsey , a odcinek reżyseruje Aleksandra Terpińska - wyjaśnia Aleksandra Terpińska Planeta Singli. Osiem historii " to kolekcja spod znaku najlepszych komedii romantycznych. Zróżnicowane obyczajowo opowieści, skierowane od widzów w różnym wieku, na pewno trafią do serc zarówno nastolatków, dorosłych, jak i seniorów.- mówi Radosław Drabik , producent serialu.Każda z historii cyklu stanowić będzie zamkniętą całość, w każdej znajdziemy nazwiska uznanych aktorów dedykowanych tej jednej opowieści. Każdą wyreżyseruje inny reżyser. Dzięki temu na cykl będzie składało się osiem różnych opowieści miłosnych portretujących współczesny świat, widziany oczami ośmiu wspaniałych twórców.Nową produkcję CANAL+ " Planeta Singli. Osiem historii " będzie można oglądać w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM dostępnym przez satelitę i sieci kablowe.