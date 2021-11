"Planeta singli. Osiem historii": zobacz zwiastun i plakat

O czym opowiada "Planeta singli. Osiem historii"?

"Planeta singli. Osiem historii": obsada

Już 19 listopada premiera utrzymanej w konwencji komedii serii " Planeta singli. Osiem historii ". To osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikacje randkowe. Wszystkie odcinki realizowane są z inną obsadą, przez innego reżysera i twórców. Seria będzie dostępna na antenie CANAL+ i w serwisie CANAL+ online.Producenci zaprezentowali zwiastun oraz plakat antologii.Osiem różnych historii. Osiem portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno – chęć znalezienia miłości. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza.W obsadzie antologii " Planeta singli. Osiem historii " znaleźli się m.in. Iza Kuna, Bartłomiej Topa, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Antoni Królikowski, Witold Dębicki oraz Magdalena Berus.