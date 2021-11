Premiera! "Planeta Singli. Osiem historii" od dziś w CANAL+ online

Już dziś w CANAL+ online premiera serialu "Planeta Singli. Osiem historii". To osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Łączy je wspólny mianownik - bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikacje randkowe. Wszystkie odcinki realizowane są z inną obsadą, przez innego reżysera i twórców. Pierwsza historia z nowej "Planety Singli" jest już dostępna w serwisie – kliknij TUTAJ, by przejść do CANAL+ online.





"PLANETA SINGLI. OSIEM HISTORII" – o serialu

CANAL+ ONLINE – o usłudze

Nowa serialowa " Planeta Singli " to cykl ośmiu historii, które z humorem opowiadają o wszystkich stronach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków, pokazany będzie oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukiwań miłości online. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza.W serii pojawiło się aż 168 aktorów - wiele nowych twarzy oraz plejada największych gwiazd małego i dużego ekranu. W rolach głównych widzowie zobaczą m.in. Izabelę Kunę Macieja Damięckiego oraz Jana Sobolewskiego Za reżyserię poszczególnych filmów odpowiadają: Aleksandra Terpińska Producentami serii są Radosław Drabik Michał Chaciński , którzy stali za sukcesem kinowego pierwowzoru produkcji. Trzy odcinki były realizowane za granicą w Wiedniu, Pradze i Amsterdamie.CANAL+ z okazji premiery nowej serii o miłości opublikował też specjalne badania "Miłość w czasie aplikacji", które dostępne są TUTAJ CANAL+ online to serwis streamingowy oferujący dostęp do wielu tysięcy filmów i seriali (w tym produkcji oryginalnych CANAL+), zagranicznych hitów i nowości serialowych oraz przebojów prosto z kina. A wszystko to dostępne wygodnie przez Internet i bez długoterminowej umowy. Dzięki temu, że usługa CANAL+ łączy świat telewizji na żywo ze światem VOD, użytkownicy mogą cieszyć się dostępnością wybranych programów o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, w elastycznym trybie subskrypcyjnym bez konieczności wiązania się stałą umową.