Zapomnijcie o Ripley i Sigourney Weaver. Nowy "Obcy" ma nową gwiazdę

"Obcy" - co wiemy o nowym filmie?

Na skróty odc. "Obcy - decydujące starcie"

Pamiętacie o tym, że powstaje nowy " Obcy "? Informowaliśmy o tym w marcu. Najwyraźniej projekt jest na dobrej drodze do realizacji. Portal Deadline podaje, że zyskał on właśnie swoją gwiazdę. To Cailee Spaeny , którą możecie pamiętać z serialu " Devs " i " Mare z Easttown ". Ridley Scott jest związany z projektem, ale wyłącznie jako producent. Reżyserią zajmie się spec od horrorów, a prywatnie fan cyklu, Fede Álvarez . On jest również autorem scenariusza.Szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. Jednak z marcowych informacji wynikało, że nie jest to sequel, remake lub spin-off dotychczasowych części cyklu o Obcym . Zamiast tego ma opowiadać zupełnie nową historię rozgrywającą się w tym samym świecie, co filmy Ridleya Scotta Jamesa Camerona i pozostałych twórców.Niestety nowy " Obcy " najprawdopodobniej nie trafi do kin. Kiedy pojawiła się w marcu informacja o nim, to mówiło się wtedy, że realizowany jest z myślą o platformie Hulu. Szefostwo 20th Century Studios podkreślało, że daje to większą wolność twórczą. Droga do kinowej dystrybucji nie została jednak całkowicie zamknięta.