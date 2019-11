Cannes to nie tylko nagrody filmowe

Festiwal Kreatywności w Cannes ma już ponad 60-letnią tradycję i co roku gromadzi kreatywnych twórców oraz międzynarodowych ekspertów z całego świata. Podczas kilkudniowego Festiwalu prócz merytorycznych wykładów i spotkań odbywają się również gale konkursowe, gdzie zostają wręczone statuetki – lwy canneńskie. Konkurs w Cannes docenia nie tylko najbardziej kreatywne pomysły z dziedzin takich jak marketing, biznes, zdrowie czy nowe technologie, ale również wyznacza trendy i podnosi ważne społecznie problemy. W tym roku Polska zdobyła historyczne, pierwsze GRAND PRIX za kampanię "Ostatni Twój Weekend", a w sumie Festiwal opuściliśmy z dziesięcioma statuetkami.Kampanie, które nagradza kapituła Festiwalu nie są reklamami, które na co dzień staramy się omijać szerokim łukiem. To światowej klasy animacje, realizacje z niesamowitymi efektami specjalnymi, kampanie społeczne oraz zupełnie zaskakujące azjatyckie spoty. Ta międzynarodowa mieszanka tworzy pełen emocji i rozrywki, dwugodzinny seans w Multikinie, który bawi jak najlepsza komedia, wzrusza niczym wytrawny dramat oraz wciąga i zaskakuje jak mocny thriller. W tym roku pokaz odbędzie się 3 grudnia o godz. 19.30, jednocześnie w siedmiu miastach Polski: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.Zobacz zwiastun i przekonaj się, że watro przyjść!Bilety dostępne są w kasach biletowych lub online na stronie Multikina https://multikino.pl/wydarzenia/cannes-lions/cannes-lions-2019