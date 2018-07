Chińska komedia nie odpuszcza i wygrywa z amerykańskimi hitami

Choć Sony chwali się rekordowymi wynikami swojej animacji, to jednak na szczycie naszego zestawienia nie zaszła żadna zmiana.(Dying to Survive) nie zwalnia tempa i podczas drugiego weekendu zarobił. W sumie na koncie ma już 367,1 mln dolarów. Czyni to z filmu trzeci największy kasowy przebój w Chinach w tym roku. Jest też 11. premierą, której wpływy poza granicami USA przekroczyły 300 milionów dolarów.Jednakjest już czymś więcej niż tylko box-office'owym fenomenem. Sukces obrazu inspirowanego prawdziwą historią kupca, który zachorował na białaczkę i musiał nielegalnie sprowadzać leki z Indii, sprawił, że chińskie władze zapowiedział zmiany dotyczące dostępności leków dla chorych na nowotwory.Druga pozycja również w naszym zestawieniu należy do chińskiej produkcji. Jest to(Hidden Men), trzecia część trylogii Beiyang. Podczas pierwszego weekendu film zarobiłbijąc na głowę inną nowość - najdroższą w historii Chin produkcję (ponad 100 mln dolarów budżetu) –(Asura). Ten film zarobił tylko 7,2 mln dolarów. Wynik jest tak zły, że władze nakazały usunąć obraz z kinowego repertuaru.Tymczasem podium kompletuje. Obraz trafił w ubiegłym tygodniu do 42 krajów, z czego w 33 zajął pierwsze miejsce. W sam weekend film zarobiłDoliczając do tego premierowe wpływy ze środy i czwartku, otrzymamy 46,4 mln dolarów, co dla Sony jest najlepszym zagranicznym otwarciem filmu animowanego w historii. Film podbił serca przede wszystkim widowni z Ameryki Łacińskiej. Najlepszym rynkiem był Meksyk, skąd pochodzi 8,6 mln dolarów. Dobrze wypadł też w Brazylii (3,8 mln dolarów). W Europie najlepiej animacja poradziła sobie w Rosji (5,8 mln dolarów) i Hiszpanii (2,7 mln).Kolejne dwa miejsca należą do filmów Disneya. Z drugiej na czwartą lokatę spadłz weekendowymi wpływami w wysokości. Jedynym nowym rynkiem były Indie, gdzie Marvel wykorzystał fakt, że spadło już zainteresowanie. Komiksowe widowisko zarobiło tam 3,8 mln dolarów, czyli więcej od końcowych wpływów pierwszegoZ trzeciej na piątą pozycję spadli. W weekend animacja zarobiła, z czego znaczna część (12,1 mln dolarów) pochodzi z Wielkiej Brytania. Tam film zanotował drugie najlepsze otwarcie Pixara. Podobnie było w Polsce, gdzie animacja zgarnęła 1,4 mln dolarów (a z pokazami przedpremierowymi 1,7 mln). Zagraniczne wpływy filmu przekroczyły 300 milionów dolarów i z łącznym wynikiem 321,1 mln dolarów daje to 11. miejsce na liście największych kasowych przebojów tego roku. Globalniewypadają lepiej. Mają bowiem 856,9 mln dolarów, co daje czwarte miejsce wśród premier tego roku.W 57 krajach świata zadebiutowało widowisko akcji z Dwayne'em Johnsonem . Film zdołał jednak zająć pierwsze miejsce zaledwie w 17 z nich. Najlepiej obraz sprzedał się oczywiście w Azji. Niestety wyniki sugerują, że może mieć kłopoty z podbiciem serc widzów w Chinach, gdzie pojawi się w tym tygodniu. W Korei Południowejnie był w stanie pokonaći po pięciu dniach ma na koncie zaledwie 4,7 mln dolarów. To wynik o 14% gorszy od tego, jaki osiągnąłi o 36% gorszy od. W Meksyku film zarobił 3,7 mln dolarów, a w Rosji 2,6 mln. W obu tych krajach zajął drugie miejsca. Z kolei w Australii był dopiero na miejscu czwartym (2,4 mln dolarów).Weekendowe wpływy szacujemy naPonieważ jednak w wielu krajachpojawił się wcześniej, to po pierwszym tygodniu na koncie ma 40,4 mln dolarów.Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest. W porównaniu z ubiegłym weekendem wpływy widowiska praktycznie nie uległy zmianie i wyniosły. Było to możliwe dzięki premierze w Japonii. Tam film pobił rekord otwarcia produkcji Unviersal Pictures zgarniając 12,7 mln dolarów.