Co się stało z zaginioną Fan Bingbing?

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Co się stało z Fan Bingbing , najlepiej opłacaną chińską aktorką i niekwestionowaną gwiazdą tamtejszego kina? Teorie są różne - od ucieczki do Los Angeles, przez areszt, po ukrywanie się na terenie Pekinu.Aktorka nie była widziana publicznie od 1 lipca. Z kolei od 23 lipca przestała udzielać się w mediach społecznościowych, co wzbudziło żywe zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów. Jej nagłe zniknięcie wywołało lawinę domysłów, podejrzeń oraz szalonych teorii. Najpopularniejsza z nich dotyczy rzekomego zatargu z chińskimi władzami, który zakończył się a) ucieczką i poszukiwaniem azylu w USA, b) aresztowaniem przez rodzimy rząd i postawieniem w stan oskarżenia. Mimo iż chińscy i zagraniczni dziennikarze weryfikowali już obydwie wersje, newsy były korygowane, albo uznawane za niepotwierdzone.Jeśli Bingbing faktycznie miała na pieńku z rządem, jaki mógł być tego powód? Tutaj również jest kilka wersji. Niektórzy mówią, że to pokłosie skandalu podatkowego z jej udziałem, który wstrząsnął chińskim przemysłem filmowym. Inni - że chodziło o hollywoodzki styl życia chińskich gwiazd i astronomiczne zarobki, które kłóciły się z forsowanym prawem ograniczającym podobne praktyki. Jeszcze inni wskazują na ogólną pogardę dla socjalistycznych wartości. Jak było naprawdę?Na razie wiadomo tylko tyle, że Bingbing zniknęła, a filmowe media są odprawiane z kwitkiem przez jej prawników i agenta.