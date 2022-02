Coca-Cola umila filmowe wieczory. Ruszyła promocja dla miłośników kina

Coraz bliżej święta? Gdzie tam, mamy dopiero luty, ale każdy wieczór może być świętem, o ile jest filmowy. Jak jeszcze bardziej celebrować te niby codziennie, lecz niezapomniane chwile, które spędzamy na ulubionym fotelu czy kanapie, oglądając kultowe seriale, najnowsze hollywoodzkie hity, zabawne kreskówki i intrygujące dokumenty? Nic prostszego! Z pomocą przychodzi Coca-Cola, która wystartowała z promocją "Przed ekranem", specjalnie dla spragnionych filmowych wrażeń.

Jak podkręcić filmowe emocje?

Co należy zrobić by wziąć udział w promocji?

Wyjątkowa akcja to ukłon w stronę amatorów wieczorów z filmem czy serialem. Nieważne, czy spędzonych pod kocem i z laptopem na kolanach, ocierając oczy chusteczką przy komedii romantycznej, czy z przyjaciółmi przed ogromnym telewizorem, ekscytując się superbohaterskimi przygodami. Liczy się bowiem sama atmosfera wyjątkowości, której idealnym dopełnieniem jest ikoniczna już butelka. Coca-Cola gości w polskich domach już od pięćdziesięciu lat, towarzysząc filmowym emocjom.Pasjonujące pojedynki, kultowe sceny akcji czy momenty pełne wzruszeń. To wszystko możemy przeżywać w domowym zaciszu z paczką przyjaciół lub solo. Co więc zrobić, by wieczór z filmem lub serialem był jeszcze bardziej niezapomniany? Zgarnąć atrakcyjne nagrody, które sprawią, że wieczorna, filmowa rozrywka wejdzie na wyższy poziom! O co chodzi? Coca-Cola ruszyła z promocją "Przed ekranem" specjalnie dla kinomanów. Do zdobycia są telewizory, maszynki do popcornu, vouchery do player.pl i wiele innych gadżetów umilających czas spędzony przed ekranem: bluzo-koce czy ciepłe kapcie. Innymi słowy, można skompletować niezbędnik, który przyda nam się zarówno na długie, zimowe wieczory, jak i na te nadchodzące, wiosenne.Nic prostszego! Wystarczy kupić promocyjną butelkę Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru o pojemności 500, 850 lub 1000ml, wpisać kod spod zakrętki do aplikacji Coca-Cola (do pobrania TUTAJ ) i wymienić na Monetę. Następnie… czas na emocje! W apce należy zagrać w grę i zdobyć minimum 150 punktów, które wraz z Monetą wymienią się na los w loterii. Konkurs trwa do 31 marca 2022 roku do godziny 23:59.Co ciekawe, Coca-Cola oraz każda z nagród do wygrania w promocji stanowi duet idealny, bo co innego można sparować ze słonym popcornem? Odpowiedź jest prosta! Coca-Cola nieprzypadkowo kojarzy się z przeżyciami filmowymi, spędzaniem wolnego czasu i, oczywiście, ze świętowaniem. To także element kinowego lifestyle’u i symbol emocjonującej atmosfery, kojarzący się z ekranowymi pościgami, pocałunkami, czy też kosmicznymi wyprawami. Szukacie inspiracji na wieczór? TUTAJ możecie znaleźć filmowe i serialowe propozycje prosto od Coca-Cola!Promocja "Przed ekranem" ten związek podkreśla, bo aktywacja skrojona jest z myślą o tych, którzy wieczory filmowe traktują jak swoje małe święta. Obojętne, z kim spędzamy ten czas, co oglądamy i co znajdziemy pod promocyjną nakrętką, jedno jest pewne: wieczór filmowy? Najlepiej z Coca-Cola!