Czwarta część "Men in Black" też uratowana przez Chiny

Sony może odetchnąć z ulgą. Poza granicami USAnie było tak wielką katastrofą co w kraju. Co prawda sprzedaje się słabiej od części trzeciej, ale tylko o 19%, a nie prawie o połowę, jak to było w Stanach. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ jednak obraz wyświetlany jest od środy, to łącznie na koncie ma 73,7 mln dolarów.Widowisko uratowały, jak to się często ostatnio dzieje, Chiny. Jednak nawet tam sprzedaż biletów była niższa od zakładanej. Spodziewano się na otwarcie 30 milionów dolarów, a tymczasem po czterech dniach na koncie jest 25,7 mln. Mimo wszystko wystarczyło to do zajęcia w Chinach pierwszego miejsca.Nie był to jedyny rynek, w którympokonało konkurencję. Na 56 krajów, gdzie film miał swoją premierę, numerem jeden był w sumie w 35 lub 36. Do najważniejszych rynków, oprócz Chin, należą: Rosja (5,1 mln dolarów), Korea Południowa (4,9 mln), Meksyk (3,9 mln), Japonia (3,5 mln) i Wielka Brytania (3,4 mln, gdzie jednak najprawdopodobniej widowisko minimalnie przegrało z).A skoro mowa oto jest on w naszym zestawieniu na drugim miejscu. Baśniowe widowisko Disneya wciąż pozostaje numerem jeden w 20 krajach (wliczając w to Wielką Brytanię). Weekendowe wpływy wyniosły ok.. Dzięki temu w skali całego globu jest to trzecia premiera tego roku, której wpływy przekroczyły 700 milionów dolarów. Oczywiście wszystkie trzy tytuły należą do Disneya.Dobre informacje dla twórcównadeszły z Indonezji. Film na otwarcie zarobił tam 3,5 mln dolarów, co jest wynikiem o 15% lepszym od. Jednak w skali całego globu weekendowe wpływy wyniosły zaledwie, co daje w naszym zestawieniu trzecie miejsce. Poza Indonezją jedynym wartym odnotowania rynkiem są Chiny, gdzie widowisko zarobiło w weekend 3,3 mln dolarów.Czwarta lokata przypadła tytułowi Warner Bros.. Według szacunków film zarobił w weekend. Połowa tej kwoty pochodzi z Dalekiego Wschodu: w Chinach zarobił kolejne 5,8 mln dolarów, a w Japonii - 2,1 mln.Zażarta walka trwa o piątą pozycję. Szanse na nią mają trzy tytuły:(obecnie wpływy szacuje się na),(niecałej) i chińska produkcja(My Best Summer) ().