Dave Chappelle w kontynuacji "Księcia w Nowym Jorku"?

Jak podaje portal That Hashtag Show, Dave Chappelle może dołączyć do obsady komedii. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy po 23-letniej przerwie film, w którym aktor zagrałby u boku Eddie'ego Murphy'ego . W 1996 roku wystąpili w komediiW kontynuacji, Akeem, władca fikcyjnego afrykańskiego państwa Zamunda, musi odwiedzić ponownie Amerykę, aby odnaleźć swojego dawno niewidzianego syna.Obraz wyreżyseruje Craig Brewer.