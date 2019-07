De Niro obok DiCaprio w nowym filmie Martina Scorsesego

Getty Images © Theo Wargo



Wszystko wskazuje na to, że Robert De Niro znów będzie współpracował z Martinem Scorsesem . Aktor prowadzi bowiem rozmowy w sprawie dołączenia do obsady. Już wcześniej angaż otrzymał Leonardo DiCaprio Scenariusz pióra Erica Rotha powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 1921-25. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI. De Niro miałby wcielić się w postać Williama Kinga Hale'a.Obraz powstanie dla Paramount Pictures.