Demon-Hak i Narko-Dzwoneczek w filmie twórców "Puchatek: krew i miód"

Zobacz nowe zdjęcia z filmu "Peter Pan's Neverland Nightmare"

Piotruś Pan kolejnym członkiem uniwersum gore

Zobacz zwiastun filmu "Peter Pan's Neverland Nightmare"

Co prawda o samym filmie wiemy już od jakiegoś czasu, a kilka tygodni temu do sieci trafił pierwszy zwiastun widowiska. Mimo tego dziś portal CBM dzieli się dodatkowymi informacjami na temat projektu, przedstawiając otaczających Piotrusia bohaterów. Film noszący tytuł " Peter Pan's Neverland Nightmare " ("Koszmar z Nibylandii Piotrusia Pana") ma trafić do kin w Wielkiej Brytanii 13 stycznia w limitowanej, trzydniowej dystrybucji. Niedługo później zadebiutuje na streamingach. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała dystrybucja filmu w naszym kraju.Nowe zdjęcia promocyjnie skupiają się przede wszystkim na przerażających postaciach Kapitana Haka oraz Dzwoneczka. Ten pierwszy został przedstawiony jako monstrualna, quasi-demoniczna, owrzodziała postać. Dzwoneczek z kolei w wizji Scotta Jeffreya to z kolei uzależniona od narkotyków trans-kobieta, której biologiczne imię to Timmy. Piotruś w filmie ma więzić ją, dokarmiając "wróżkowym pyłem".- mówi o Dzwoneczku reżyser Scott Jeffrey -