Będzie "Zabójcze ciało 2"? Diablo Cody jest na tak

Bohaterką filmu była Jennifer, licealistka opętana przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy ( Amanda Seyfried ) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip ( Johnny Simmons ).Jednak w ostatnich latach jego odbiór zmienił się o 180 stopni., którego negatywny odbiór w dniu premiery wynikał z faktu, że wyprzedzał on swoją epokę. Diablo Cody tak o tym opowiada w Boo Crew Podcast:Wtedy padło pytanie o sequel. Diablo Cody odpowiedziała entuzjastycznie, żena tyle, by wyłożyć na niego pieniądze.Może więc się skończyć na pomyśle, który nigdy nie zostanie zrealizowany.