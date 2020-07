Najlepsze horrory o demonach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJSTRASZNIEJSZYCH HORRORÓW O DEMONACH

14 FILM Godzina oczyszczenia The Cleansing Hour 2019 34 min. 2019 5,7 989 ocen społeczności 585 chce zobaczyć gatunek Horror kraj USA reżyser Damien LeVeck obsada Ryan Guzman

Kyle Gallner Choć niskobudżetowy film w reżyserii Damiena LeVecka bazuje na typowych dla kina grozy schematach, które wszyscy dobrze znamy z horrorów o demonach, twórcom udało się zgrabnie wpisać go we współczesne realia. Bohaterem jest podający się za księdza Max – internetowy celebryta marzący, by jego program o egzorcyzmach zyskał popularność wśród fanów grozy. Jego marzenie nieoczekiwanie spełnia się, kiedy grająca ofiarę sił nieczystych kobieta zostaje opętana przez prawdziwego demona. Nierówna walka z demonem okazuje się dla cynicznego mężczyzny sprawdzianem wiary.

2 FILM Hellraiser: Wysłannik piekieł Hellraiser 1987 34 min. 1987 6,9 20 815 ocen społeczności 7 222 chce zobaczyć gatunek Horror kraj Wielka Brytania reżyser Clive Barker obsada Andrew Robinson

Clare Higgins Kultowy klasyk ery VHS w reżyserii Clive'a Barkera to bez wątpienia jeden z najlepszych horrorów o demonach w historii kina. W swoim reżyserskim debiucie brytyjski mistrz grozy, któremu mroczna wyobraźnia zapewniła uznanie samego Stephena Kinga, przedstawił przerażającą, a zarazem fascynującą mitologię Cenobitów – zamieszkujących piekło istot, które ruszają w pogoń za zbiegłym z ich rąk mężczyzną. Jedyną osobą, która będzie w stanie stawić im czoła, jest młoda dziewczyna uwikłana w skomplikowane relacje rodzinne.

Dzisiejsze zestawienie jest ukłonem w stronę fanów kina grozy. Przedstawiamy w nim najstraszniejsze horrory o demonach. Koniecznie zobacz też nasze pozostałe rankingi. Znajdziesz w nich m.in. najlepsze filmy o boksie Jeśli lubicie horrory o duchach i demonach, ten ranking to coś dla Was! Aby każdy fan kina grozy znalazł coś dla siebie, postaraliśmy się, by do naszego zestawienia trafiły zarówno najnowsze box-office'owe hity (" Obecność ", reż. James Wan ), jak i filmy, które zapisały się w historii kina (" Egzorcysta ", " The Ring "), czy hity ery VHS (" Hellraiser "). I choć nie są to filmy, które może oglądać cała rodzina (dzieci z pewnością będą miały po nich koszmary!), mamy nadzieję, że lista najstraszniejszych horrorów znajdzie swoich zwolenników.Jakie są najstraszniejsze horrory? Wolicie horrory o demonach czy duchach? A może szukając filmu na wieczór, wpisujecie w wyszukiwarkę frazę "horror na faktach"? Dajcie znać w komentarzach.