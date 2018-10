BIULETYN: Amell jako Flash, Gustin jako Arrow

W sieci pojawił się kolejny plakat promujący cross-overowe odcinki seriali. [za: Screen Rant] Liz Astrof szykują reboot klasycznego sitcomu pod tytułem. Serial, który nadawała stacja CBS w latach 1976-95 był z kolei inspirowany kinowym obrazem. [za: Deadline] Carmen Ejogo zagra jedną z głównych ról w filmie Rattlesnake, który wyreżyseruje Zak Hilditch . Jest to historia samotnej matki, która przyjmuje pomoc od tajemniczej kobiety, kiedy jej córka została ukąszona przez grzechotnika. Wkrótce kobieta żąda spłaty długo. Bohaterka ma zabić obcą sobie osobę mieszkającą w Tulii w stanie Teksas. [za: Collider] Hainsley Lloyd Bennett dołączyli do obsady serialu. Zagrają kumpli młodego Alfreda, który w przyszłości będzie kamerdynerem Bruce'a Wayne'a. [za: Deadline] Hany Abu-Assad wyreżyseruje swój pierwszy projekt. Będzie to kręcony po angielsku ale na Bliskim Wschodzie serial. Jest to historia trzech 30-latków: policyjnego detektywa, prawnika i kryminalisty. W dzieciństwie byli przyjaciółmi. Ich losy do dziś łączy tajemnica z przeszłości. [za: Variety]Izzy G zagra u boku RuPaul w komediowym serialu Netfliksa. Jest to historia przebojowej ale jednocześnie twardo stojącej na ziemi drag queen, która przemierza Amerykę, od jednego klubu do drugiego, w towarzystwie osieroconej dziewięciolatki. [za: Deadline] Julia Ragnarsson znaleźli się w obsadzie szwedzkiego serialu. Będzie to historia dziennikarki, która odkrywa nieprawidłowości w jednej z najważniejszych instytucji bankowych w kraju. Punktem wyjścia dla fabuły są książki dziennikarki ekonomicznej Caroliny Neurath. [za: Variety] Jamie Neumann dołączyła do obsady filmu akcji. Jest to historia zdegradowanego policyjnego detektywa, który otrzymują ostatnią szansę odkupienia dawnych grzechów - w mieście grasuje morderca policjantów i ktoś musi położyć kres jego zbrodniom. [za: Variety] Q'orianka Kilcher dołączyła do obsady familijnej produkcji. [za: Deadline] Christian Schwochow wyreżyseruje 8-odcinkowy serial SF. Będzie to opowieść o 13 astronautach, który wyruszają na Marsa, gdzie już zostaną na zawsze. [za: Variety] Adam Shankman został reżyserem filmu. Będzie to musicalowa adaptacja japońskiego serialuopowiadającego o nieśmiałym nerdzie, który przy wsparciu grupy przyjaciół z sieci postanawia przełamać swoje ograniczenia, by zdobyć ukochaną dziewczynę. [za: Deadline]"Manbiki Kazoku" przewodzi nominacjom do Asia Pacific Screen Awards. Film ma szansę na trzy statuetki. [za:za Variety]