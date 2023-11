Dokument "Moja siostra" nagrodzony w Amsterdamie

Zrealizowany w Studiu Munka SFP krótkometrażowy obraz Mariusza Rusińskiego Moja siostra " zdobył Nagrodę dla Najlepszego Dokumentu dla Młodej Widowni na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych IDFA w Amsterdamie.Organizowana od 1988 roku w Amsterdamie impreza prezentuje rokrocznie w różnych sekcjach około 300 filmów dokumentalnych, którym towarzyszą panele dyskusyjne, warsztaty i targi dokumentów. Prezentowane w ramach IDFA filmy przyciągają uwagę programerów i agentów sprzedaży z całego świata, a festiwalowe nagrody dają możliwość ubiegania się o nominacje do Oscarów.Bohaterką filmu jest Zuzia - wrażliwa i uzdolniona artystycznie nastolatka walczącej z nałogiem narkotykowym. A prywatnie – siostra reżysera, który próbuje dociec, co takiego wydarzyło się w życiu całej rodziny, że Zuzia popadła w uzależnienie.Tę głęboka wieź i empatię dostrzegli i docenili Jurorzy festiwalu w Amsterdamie doceniając " Moją siostr ę" za: "uniwersalną opowieść o miłości i rozczarowaniach opowiedzianą znakomitą pracą kamery w zabawny sposób łącząc ze sobą punkty widzenia poszczególnych bohaterów".Wcześniej gościł w Konkursie polskim 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz na festiwalu FIDBA w Buenos Aires. W grudniu obejrzy go publiczność TRT International Documentary Awards w Istambule. Moja siostra " zrealizowana została w Studiu Munka SFP w ramach skierowanego do młodych twórców programu Pierwszy Dokument współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję wykonawczą filmu odpowiadała Produkcja 316. Koproducentem filmu jest MX35.