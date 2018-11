Dwie ekranizacje Marvela od Sony już w 2020 roku

3 2 1



Sony ogłosiło swoje plany na rok 2020 dotyczące widowisk komiksowych. Studio zarezerwowało dwie daty bez podawania tytułów.Pierwszy z filmów ma wejść do kin w Ameryce 10 lipca 2020 roku. Na razie ma tę datę wyłącznie dla siebie i żadnej komiksowej konkurencji w okolicy. Co prawda na koniec czerwca 20th Century Fox planował premierę własnego widowiska Marvela, ale ponieważ będzie już wtedy w pełni częścią Disneya, jest wielce prawdopodobne, że ta data nie jest już aktualna.Choć Sony nie podało tytułu widowiska, wszyscy są przekonani, że chodzi o film Jaredem Leto , do którego zdjęcia rozpoczną się już wkrótce.Druga produkcja Sony na bazie komiksów Marvela trafi do amerykańskich kin 2 października. Ponieważ projekt kryje się pod nazwą "Untitled Sony/Marvel Sequel", wszyscy fani są zgodni, że chodzi o. Na 2 października 2020 roku Fox też planował wprowadzić własne komiksowe widowisko, ale jak pisaliśmy powyżej, te plany są raczej nieaktualne, ponieważ produkcje komiksowe przejmie Marvel Studios włączając je we własne plany dotyczące MCU.