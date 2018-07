EXCLUSIVE: Oto "Oko na Julię" i miłość z perspektywy drona

3 2 1



Gordon ( Joe Cole ) pracuje w amerykańskiej firmie ochraniającej rurociąg położony na północnoafrykańskiej pustyni. Za pomocą robota-drona bacznie obserwuje oddaloną o tysiące kilometrów okolicę z biura Detroit. Pewnego dnia na terenie patrolowanym przez Gordona zjawia się dziewczyna – Ayusha ( Lina El Arabi ), która zaczyna go intrygować. Chłopak postanawia śledzić ją za pomocą drona i dowiaduje się, że rodzina chce ją zmusić do zamążpójścia ze starszym mężczyzną. Ayusha jest zakochana w innym i postanawia z nim uciec do Paryża. Boi się.- Możemy zginąć na tej łodzi - mówi dziewczyna.- Wszystko mi jedno, uciekajmy. Nie chcę się dłużej kryć. Kocham cię. Niech świat się o tym dowie - zapewnia ją ukochany.Gordon wszystko słyszy i chce im pomóc. Ta pustynna wersja Romeo i Julii wciąga go bez reszty. Historia jednak coraz bardziej się komplikuje i niespodziewany bieg gwałtownych wydarzeń wpłynie także na jego własne losy.