Przesłuchujemy Edytę Herbuś i Piotra Bukowieckiego - gwiazdy "Na Komfortowej"

"Na Komfortowej": o serialu

Codzienne, zabawne sytuacje, z którymi mierzą się bohaterowie, pokazują nie tylko dynamikę damsko-męskich relacji, ale również proces tworzenia przestrzeni, w której i On i Ona mogą czuć się dobrze.Dzięki produktom od marki Komfort bohaterowie odkrywają, jak kluczowy jest dobór odpowiednich rozwiązań, by czerpać pełnię satysfakcji z życia w pięknie urządzonych czterech kątach. "Na Komfortowej" to komedia, która inspiruje nie tylko do śmiechu, ale również do poszukiwania rozwiązań wnętrzarskich, które sprawią, że każdy dom będzie miejscem pełnym komfortu i zadowolenia.