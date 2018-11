Ekranizacja "Harbringera" ma już reżysera

Jak podaje portal That Hashtag Show, komiksowe widowiskoma już reżysera. Został nim nieznany szerszej widowni Justin Tipping . Nie jest to niespodzianką, ponieważ Tipping już wcześniej został zatrudniony przy tym projekcie jako jeden ze scenarzystów.powstanie dla Sony i stanowi jeden z pięciu filmów wspólnego uniwersum opartego na komiksach wydawnictwa Valiant. Drugim widowiskiem będzie, do którego zdjęcia już trwają. Oba mają doczekać się sequel. W planach jest też, czyli ekranizacja komiksu z 2013 roku, w którym obaj herosi się spotkali.Bohaterem komiksu "Harbinger" jest Peter Stanchek, nastolatek obdarzony nadprzyrodzonymi mocami. Podobne mu osoby skupia wokół swojej Fundacji Toyo Harada, tzw. 'omega zwiastun', który jest jedyną osobą mogącą aktywować nadprzyrodzone moce innych osób. Peter okazuje się być drugim omegą.Wszystko układa się dobrze, dopóki Pete nie odkrywa, iż Harada dla osiągnięcia swych celów nie cofnie się przed niczym, nawet zabójstwem. Pete ucieknie z Fundacji i z grupą renegatów założy własną organizację, której celem jest przeciwstawienie się Haradzie i posłusznym jemu obdarzonym mocami członkom Fundacji.