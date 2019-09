Koniec marzeń Sony o uniwersum Valiant Comics

Jak informowaliśmy na stronach Filwmwebu, Sony od jakiegoś czasu pracuje nad stworzeniem uniwersum wokół tytułów Valiant Comics. Pierwszy film -- jest już na finiszu i trafi do kin w przyszłym roku. Wkrótce miały się rozpocząć zdjęcia do widowiska numer dwa pod tytułem. Te plany nie są już jednak aktualne.powstanie, jednak nie dla studia Sony. Projekt, jak i związane z nim inne tytułu Valiant Comics, przeniósł się z Sony do Paramount Pictures. Producentem pozostanie Neal H. Moritz . Reżyserem wciąż będzie Justin Tipping , który razem z Joshuą Beirne'em-Goldenem napisał też scenariusz.Zmianie ulegnie jednak obsada. Kiedy projekt był w Sony, role w nim mieli otrzymać Dylan O'Brien Noah Centineo . Opóźniona zostanie również produkcja. Zdjęcia, które miały się rozpocząć jesienią, zostaną przesunięte, ponieważ najpierw dokonane zostaną w nim zmiany.Bohaterem komiksujest Peter Stanchek, nastolatek obdarzony nadprzyrodzonymi mocami. Podobne mu osoby skupia wokół swojej Fundacji Toyo Harada, tzw. 'omega zwiastun', który jest jedyną osobą mogącą aktywować nadprzyrodzone moce innych osób. Peter okazuje się być drugim omegą.Wszystko układa się dobrze, dopóki Pete nie odkrywa, iż Harada dla osiągnięcia swych celów nie cofnie się przed niczym, nawet zabójstwem. Pete ucieknie z Fundacji i z grupą renegatów założy własną organizację, której celem jest przeciwstawienie się Haradzie i posłusznym jemu obdarzonym mocami członkom Fundacji.W ten sposób Valiant Comics wybrało drogę, którą szedł Marvel w latach 90., przekazując prawa do różnych postaci różnym wytwórniom. Sony będzie mogło bowiem kontynuować budowanie cyklu wokół, ale planowany crossover zna razie nie zostanie zrealizowany.