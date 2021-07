Empik Go: Druga edycja konkursu na scenariusz serialu audio

Rusza druga edycja konkursu Empik Go STORY na najciekawszy scenariusz, na podstawie którego powstanie oryginalny serial audio. Po sukcesie ubiegłorocznej odsłony organizatorzy uznali, że warto otworzyć się również na krótsze formy prozatorskie i uruchomili konkurs na opowiadanie Empik Go SHORT. Zgłoszenia można wysyłać do 31 października.

Miłość w tle

W pierwszej edycji Empik Go STORY wzięło udział ponad 500 osób, co pozytywnie zaskoczyło zarówno organizatorów, jak i jurorów. Główną nagrodę w konkursie zdobył scenariusz nadesłany przez Annę Robak-Reczek i to właśnie on na początku lipca zadebiutował w formacie serialu audio w aplikacji Empik Go. "Gra Luizy" z Aleksandrą Bogusławem Lindą oraz Dawidem Ogrodnikiem zbiera same pozytywne recenzje. Młodzi adepci oraz weterani scenariopisarstwa, którzy chcieliby spróbować swoich sił w formacie audio, mogą zgłosić tekst jednego odcinka na stronie poświęconej konkursowi.W jury drugiej edycji konkursu zasiadają Anna Dziewit-Meller (pisarka i dziennikarka), Wojciech Chmielarz (autor kryminałów i dziennikarz), Łukasz Muszyński (dziennikarz filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu Filmweb) oraz Katarzyna Franus (kierownik literacki w Empik Go). To właśnie oni zdecydują, która z nadesłanych prac okaże się tą najbardziej inspirującą oraz intrygującą. Co warto wziąć pod uwagę podczas tworzenia tekstu? Zdradza autor "Wilkołaka".- mówi Wojciech Chmielarz , juror konkursu Empik Go STORY.Pierwsza edycja Empik Go STORY pokazała, że wygrana w konkursie scenariopisarskim nie musi oznaczać jedynie nagrody w postaci realizacji produkcji audio. Anna Robak-Reczek udowodniła, że tekst może być na tyle wielowymiarowy, by mogła powstać na jego podstawie także powieść. "Gra Luizy" w formacie książki papierowej ukaże się już we wrześniu nakładem Wydawnictwa W.A.BUbiegłoroczny konkurs obfitował w romantyczne teksty prozatorskie. Organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw temu trendowi i uruchomili konkurs SHORT na krótkie opowiadanie o miłości pod hasłem "Krótka historia namiętności". Kto może wziąć w nim udział, tłumaczy jedna z jurorek, Katarzyna Franus.- mówi Katarzyna Franus, jurorka konkursów oraz kierownik literacki Empik Go.Główna nagroda w konkursie Empik Go STORY to 15 000 zł oraz podpisanie umowy wydawniczej z Empik Go na cały serial audio. Laureaci konkursu Empik Go SHORT mają szansę na 5 000 złotych oraz warsztaty literackie Małgorzaty Wardy, podczas których będą wspólnie pracować nad swoimi tekstami. Teksty można zgłaszać do 31 października.Wystarczy wypełnić formularz na www.empik.com/story lub www.empik.com/short . Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.W tym roku na uczestników czekają także dodatkowe nagrody: w STORY wyróżnienie redakcji Filmweb, zaś w SHORT nagroda specjalna Maszyny do Pisania.