FOTO: Koterski i Kożuchowska w filmie "Gierek"

W sieci zadebiutowało nowe zdjęcie z filmu " Gierek ", w którym główne role grają Michał Koterski mówi jeden ze scenarzystów filmu, Rafał Woś Producent filmu, Janusz Iwanowski , prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą jego życia prywatnego.Akcja filmu toczy się w latach 1970 – 1982, kiedy Edward Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, do końca jego internowania.– zapewnia producent. - PJakim mężem i synem był Edward Gierek? Jakie relacje łączyły go z żoną, jaki miała na niego wpływ, jak ważna była dla niego matka - tego dowiemy się z niezwykłej historii trzech scenarzystów: Michała Kalickiego Rafała Wosia . A jako że historia jest przede wszystkim o człowieku, a nie o wielkiej polityce, w filmie nie zabraknie humoru, anegdot i satyrycznie ujętych kultowych już postaci.W filmie, oprócz tytułowej pary, zobaczymy również między innymi: Ewę Ziętek Premiera filmu przewidziana jest w przyszłym roku, w 20. rocznicę śmierci Edwarda Gierka. Reżyserują bracia Węgrzyn (" Proceder ").