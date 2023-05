Festiwal promocji Smart! Week na Allegro wystartował! Tysiące ofert już czeka

SMART! WEEK: PROMOCYJNE OFERTY DOSTĘPNE OD DZIŚ: 15 MAJA

Od dziś aż do 21 maja możecie upolować naprodukty najpopularniejszych marek! Z promocyjnych ofert mogą skorzystać wszyscy uczestnicy festiwalu, ale najkorzystniejsze czekają tradycyjnie na posiadaczyWyszukujcie więc etykietek! Użytkownicy Allegro Smart! mogą też liczyć naCena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie; do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart W tym roku Allegro przygotowałoNowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją mogą wykupić*. Co więcej użytkownicy, którzy dotychczas nie korzystali jeszcze z Allegro Smart!, mogą skorzystać z programu Smart! na Start – w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy.Będąc w festiwalowej gorączce zakupowej, nie zapominajcie o. Dzięki niej płatność za wybrane produkty można odroczyć aż o 30 dni (RRSO wynosi 0%). Usługę aktywujecie bezpłatnie w dowolnym momencie**. Więcej informacji na temat Allegro Pay znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ A jak być na bieżąco z interesującymi Was ofertami?. Warto również śledzić stronę kampanii. Tu znajdą się wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich przez cały tydzień w dużych ilościach, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!Lubicie smażone dania, ale martwicie się o swoje zdrowie? Ta frytkownica nowej generacji smaży wyłącznie gorącym powietrzem! Dzięki temu przygotowuje pyszne jedzenie z obniżoną zawartością tłuszczu. Za sprawą zamkniętej cyrkulacji ciepła dania podgrzewane są równomiernie z każdej strony, w dodatku zyskują chrupiącą warstwę na zewnątrz i pozostają soczyste w środku. W frytkownicy możecie też przygotować swój własny jogurt albo ususzyć w niej mięso bądź owoce. Funkcja planowania daje natomiast możliwość dokładnego ustawienia godziny, kiedy urządzenie ma się włączyć – dzięki temu, możecie je uruchomić zdalnie podczas powrotu na przykład z pracy, tak że obiad będzie gotowy, gdy tylko wejdziecie do domu. Więcej szczegółów na temat dodatkowych funkcji frytkownicy znajdziecie pod linkiem TUTAJ Dostępny w promocyjnej cenie smartfon Samsung Galaxy chwalony jest nie tylko za nieinwazyjny aparat z systemami optycznej stabilizacji obrazu oraz cyfrowej stabilizacji wideo, ale też elegancki, smukły wygląd, a także niewielką wagę i dużą odporność na wodę (możecie więc bez obaw robić sesje zdjęciowe nawet w deszczu) i zabrudzenia (nie straszny mu na przykład kurz podczas nagrywania rajdów po bezdrożach). W opisie producenta czytamy też, że telefon posiada pojemną baterię dającą długie godziny użytkowania oraz ekran Super AMOLED Infinity-O, na którym obraz jest wyraźny nawet w słoneczny dzień. Po bardziej szczegółową specyfikację zajrzyjcie pod link TUTAJ Szukacie ładnego i skutecznego oczyszczacza powietrza? Być może właśnie go znaleźliście. Oczyszczacz BISSELL w promocyjnej ofercie na Allegro zbudowany jest z prostej bryły o gładkich krawędziach. Pod obudową kryją się tu trzy warstwy filtrujące o mocy, która zapewnia oczyszczenie nawet 126 metrów kwadratowych w około godzinę. Producent daje gwarancję, że 3-etapowy proces filtracji zatrzymuje ponad 99% cząsteczek (w tym pyłki, kurz, dym, włosy, łupież zwierzęcy oraz lotne związki organiczne). Filtr z węglem aktywnym wchłania i zatrzymuje zapachy gotowania, dym papierosowy oraz inne nieprzyjemne wonie domowe. Czujnik Lotnych Związków Organicznych eliminuje natomiast wszystkie obecne w powietrzu szkodliwe substancje, które mogą powodować podrażnienie śluzówek nosa, gardła i oczu, bóle albo zawroty głowy, uczucie zmęczenia, alergie czy nasilać objawy astmy. Urządzenie to ma więc wszystko, by zapewnić czyste i zdrowe powietrze zarówno w małych, jak i dużych przestrzeniach.Odkurzacz pionowy Roborock znajdujący się w promocyjnej ofercie na Smart! Week potrafi dwie rzeczy na raz – odkurzając i myjąc podłogi jednocześnie, zaoszczędza nie tylko czas, ale i energię. W komentarzach na Allegro znajdziecie wiele opinii potwierdzających dużą moc ssania i silne właściwości szorujące, co ułatwia sprzątanie nawet tak uciążliwych zabrudzeń, jak plamy po kawie, sierść zwierząt domowych czy lepiące się okruchy. Nie bez znaczenia jest fakt, że odkurzacz posiada funkcję samoczyszczenia uruchomianą jednym przyciskiem – przepłukuje wtedy wałek szczotki i rury czystą wodą, utrzymując elementy czyszczące w świeżości i przyjemnym zapachu. Sprawdźcie TUTAJ , czy tego właśnie szukacie.Objęty promocją model telewizora LG posiada parametry na najwyższym poziomie, w tym miliard kolorów, perfekcyjną czerń, inteligentną kontrolę jasności czy automatyczne dopasowywanie dźwięku do pomieszczenia. Nie zabrakło też udogodnień dla graczy, które skutecznie upłynniają rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach nowej generacji. Telewizor posiada także ekskluzywne systemy Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Można nim też sterować głosowo w ramach technologii AI Home i łączyć się z telefonem. Wszystkie szczegółowe interesujące Was parametry dostępne są w ofercie pod LINKIEM TUTAJ