Box Office USA: Krwawe szaleństwo w kinach. Rekordowe nowe "Oszukać przeznaczenie"

Box office USA: 16-18 maja 2025



Jak podaje studio po niedzielnym poranku,Jak wielki jest to sukces widać po ostatecznych wynikach wcześniejszych filmów.Aby zostać najbardziej kasową odsłoną cyklu, "Więzy krwi" muszą zarobić 67 milionów dolarów. Ten wynik na pewno zostanie osiągnięty jeszcze przed początkiem przyszłego weekendu.Jeśli chodzi o premiery tylko tego roku, aktualniemoże pochwalić się czwartym najlepszym otwarciem. Wyprzedzają go dwa Marvele oraz " Minecraft: Film ".Jednak to nie na " Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi " były największe tłumy. Jeśli chodzi o średnią na kino, to dużo lepiej wypadła komedia A24 Paulem Ruddem w jednej z głównych ról. Zainteresowanie tytułem jest tak duże, że pomimo wyświetlania w zaledwie 60 kinach zdołał on awansować do pierwszej dziesiątki z wynikiem 1,4 mln dolarów. Jenna Ortega nie może zaliczyć tego roku do udanych. Przynajmniej na razie. Wprowadzony przez Lionsgate thriller psychologicznyzarobił na otwarcie tylko 3,3 mln dolarów. Jest to drugi box-office'owy niewypał z Ortegą . Pod koniec marca do kin weszła czarna komedia " Śmierć jednorożca " z jej udziałem. Tamten film otworzył się nieco lepiej, bo na kwotę 5,8 mln dolarów.Dwie duże nowości nie zaszkodziły większości z pozostałych tytułów w pierwszej dziesiątce.stracił tylko 23%,– 26%, a– 30%. Fatalnie radziły sobie tylko duże ubiegłotygodniowe nowości, z których tylko jedna –(spadek o 63%) – zdołała utrzymać się w pierwszej dziesiątce.W najbliższy piątek o widza powalczą aż dwie duże nowości. Paramount pokaże. Z kolei Disney zaplanował aktorską bajkę. W ofercie kinowej pojawi się także nowy chrześcijański film twórcy " Trzech Chrystusów " pod tytułem