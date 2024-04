Film pełen smaku i emocji. "Bulion i inne namiętności" przedpremierowo na Ladies Night

"Bulion i inne namiętności" - o czym jest film?

Już 18 kwietnia o 19:30 zapraszamy wszystkie Panie na Ladies Night w Cinema City! Na evencie przedpremierowo wyświetlony zostanie francuski kandydat do Oscara z Juliette Binoche w roli głównej " Bulion i inne namiętności ". Oprócz filmu na uczestniczki wydarzenia czekać będzie powitalny drink, prezenty od partnerów, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, w tym m.in. zaproszenia na wiosenną edycję Restaurant Week. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Kwietniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek znajdą się m.in. lakiery do paznokci od T-Mobile, mus od Tymbarka, czy napój od OSHEE. W konkursie głównym Panie powalczą m.in. o zestaw kosmetyków od marki Rituals. 18 kwietnia o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo melodramat " Bulion i inne namiętności " nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-bulion-i-inne-namietnosci Bohaterami osadzonego w drugiej połowie XIX wieku filmu są znakomita kucharka Eugénie ( Juliette Binoche ) i znany smakosz, gastronom Dodin ( Benoît Magimel ). Od 20 lat razem gotują, tworzą przepisy i wydają wielkie przyjęcia. Rozmawiają ze sobą głównie za pośrednictwem potraw, przygotowując wspaniałe buliony, sosy, przepiórki, turboty, warzywa z własnego ogrodu czy spektakularne desery. Świat, który wspólnie tworzą, pomaga im przetrwać najtrudniejsze życiowe momenty, a ich relacja przez lata ewoluuje.W kwietniu partnerami eventu są takie marki jak:- bank zmieniającego się świata, który pod hasłem “We love cinema” mocno angażuje się w promocję kina.- jeden z największych w Polsce operatorów świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych, który ma w swojej ofercie program Magenta Moments.- to historia sukcesu oparta na celebrowaniu różnych kultur i pokazywaniu konsumentom piękna świata. Produkty Rituals są przystępne cenowo, ale przy tym posiadają najwyższej jakości skład i luksusowe kompozycje zapachowe.- lider na rynku soków, nektarów i napojów oraz musów w Polsce. Oferuje szerokie portfolio produktów, które towarzyszą konsumentom w wielu okolicznościach, każdego dnia. Na event Ladies Night, marka zaproponowała nowość – Musy Deli & fruits, które są idealną deserową przekąską, bez dodatku cukru.– lider na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce. Produkty OSHEE są wzbogacane w minerały i witaminy, które mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, między innymi wspierają wzrok, odporność, sprawność umysłową, układ nerwowy, zdrowe kości, zdrowe włosy i paznokcie, oraz zapobiegają zmęczeniu i znużeniu.– festiwal, który od 10 lat łączy najlepsze, autorskie restauracje z prawie 1,5mln Gości w duchu #ZeroWaste, a co edycję bierze w nim udział prawie 400 restauracji z których każda przygotowuje popisowe, 3-daniowe menu + cocktail.- największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii.