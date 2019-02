Filmweb poleca "Green Book" i "Faworytę"

3 2 1



Już jutro do regularnej dystrybucji w polskich kinach trafią tegoroczne oscarowe hity. Nasza redakcją postanowiła wyróżnić oba filmy znakiem jakościNajlepszą recenzjąsą brawa, które rozległy się kilka tygodni temu po przedpremierowym pokazie w jednym ze stołecznych multipleksów. Wstęp na seans był płatny, na sali nie pojawili się twórcy ani przedstawiciele dystrybutora. Mimo to publika postanowiła spontanicznie podziękować za pozytywną energię, jaką naładowała ich opowieść o nietypowej przyjaźni. Z komediodramatu Petera Farrelly'ego wychodzi się z uśmiechem od ucha do ucha, w głębokim przeświadczeniu, że świat - wbrew temu, co twierdził niegdyś Franc Maurer - nawet na trzeźwo jest do przyjęcia. Chyba żaden film od czasównie roztapiał widzowskich serc z równą skutecznością.Jak pisał Łukasz Muszyński w swojejw Wenecji:Znak jakościto wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.