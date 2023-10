Filmy nagrodzone na festiwalu LET’S DOC można już obejrzeć na VOD Warszawa!

Filmy wybrane do programustawiają w centrum uwagi problemy i potrzeby bohaterów będących rówieśnikami widzów. Film dokumentalny jest bardzo efektywnym narzędziem do pracy edukacyjnej i pretekstem do poruszania ważnych tematów, takich jak relacje rodzinne i rówieśnicze, stereotypy kulturowe, wyzwania związane z niepełnosprawnością, migracją, kryzysem klimatycznym. Każda z takich rozmów daje młodym poczucie wspólnoty i tego, że rzeczywistość, mimo że bywa trudna i złożona, można zmieniać i kształtować.Wśród nich znalazły się dokumenty nagrodzone podczas festiwalu:W budynkach koszarów byłej niemieckiej bazy wojskowej mieszkają rodziny zmuszone do ucieczki przed wojną w Ukrainie. Dzieci jeżdżą na rowerach, tkają wianki i zwiedzają puste pokoje i korytarze. W swoich podwórkowych grach odkrywają symbole militarne z przeszłości i łączą je z własnymi doświadczeniami.Bycie influencerem to marzenie wielu nastolatków i wszystko co z tym związane wydaje się takie proste – kręcisz kilka filmów dziennie, używasz sprytnych tagów, a obserwujący i pieniądze napływają.Obrazy są wszędzie, jesteśmy w nich zanurzeni i nauczyliśmy się nimi oddychać. Ten dowcipny i skłaniający do (auto)refleksji dokument, wykorzystując materiały archiwalne, komponuje kolaż będący historią mediów i ruchomych obrazów.Jagoda i Zuzia są koleżankami z osiedla. Ich codzienność wydaje się zwykła, a jednak każdego dnia wiele się zmienia. Dziewczyny rozmawiają o sobie, wyobrażeniach, przyszłości, chłopakach, koleżankach, rodzicach. Biologia, hormony, pryszcze, pierwszy bunt, pierwsza miłość. Uniwersalna historia do międzypokoleniowego oglądania.Camila to aktorka pochodząca z zamożnego środowiska. Czuje się nieprzygotowana do nadchodzącej roli, w którą ma się wcielić - 15-letniej ciężarnej dziewczyny z przedmieść Santo Domingo. Kobieta postanawia spotkać się z młodymi dziewczynami w ciąży w poszukiwaniu inspiracji.Nagrodę Specjalną ufundowaną przez firmę Non Stop Film Service Dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zadecydowała przyznać producentkom filmu w reżyserii Agi Borzym pod tytułem Agnieszce Rostropowicz z PINOTFILMS za konsekwentne i pełne pasji zaangażowanie się w produkcję filmów dokumentalnych przeznaczonych dla młodej widowni.8-letni Mateusz rozpoczyna kurs żeglarski w szkółce dla najmłodszych. Wychodząc w morze na jednoosobowej łódeczce sam obsługuje żagiel i ster, sam walczy z nieokiełznanymi falami Bałtyku, a przede wszystkim - z własnym strachem. Czy Mateuszowi uda się pokonać swoje słabości i zdać swój pierwszy życiowy egzamin?Jak wynika z obserwacji ekspertek i ekspertów Centrum Kultury Filmowej, film dokumentalny dobrze działa na młodych ludzi. Z jednej strony jest bliski ich codziennym doświadczeniom związanym z mediami społecznościowymi, w których poznają życie swoich rówieśników, mogą identyfikować się z podobnymi do ich własnych problemami, wyzwaniami, radościami, a przede wszystkim wyrażać siebie i tworzyć miejsce, gdzie mogą podzielić się swoimi opiniami, refleksjami i twórczością. Z drugiej strony, czerpie z niej, dąży do pokazania prawdy, a nad całym tym procesem czuwa reżyser, który jest gwarancją tego, by nie koloryzować, nie przekłamywać i nie krzywdzić.Film dokumentalny pozwala uważnie oglądać otaczający nas świat, bez manipulacji i przekłamań – to jego przewaga nad mediami społecznościowymi. Na niej została oparta identyfikacja wizualna festiwalu., jest doskonałą emanacją tej idei.– mówi Katarzyna Ślesicka.– mówi Joanna Rożen-Wojciechowska.Autorkami festiwalu są:– pomysłodawczyni i koordynatorka programu SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych realizowanego przez CKF od 2020 roku,– zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz– dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.Autorem identyfikacji Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC jest ilustrator i projektant, Dawid Ryski.Więcej informacji na http://letsdoc.pl to warszawska instytucja zajmująca się filmem, realizująca ważne zadania związane z upowszechnianiem kultury i edukacją filmową. Organizujemy projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzymy programy edukacyjne i jesteśmy obecni w internecie poprzez platformę vod.warszawa.pl. Działamy w Alejach Ujazdowskich 20, a za trzy lata otworzymy ponownie kino Tęcza na Żoliborzu.Zachęcamy twórców do tworzenia filmów dokumentalnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu, producentów i nadawców telewizyjnych, fundusze filmowe, dystrybutorów, do ich realizacji i wprowadzania na rynek (poprzez pitchingi i Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni organizowane corocznie podczas festiwalu Millenium Docs Against Gravity), nauczycieli i rodziców do wykorzystywania takich filmów w edukacji (udostępniamy filmy i materiały edukacyjne, organizujemy warsztaty i kursy). Jesteśmy organizatoremzostała zaprojektowana z myślą o warszawskich instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim – ich publiczności. Jej idea powstała podczas spotkań grupy cyfrowej i jest wynikiem wspólnej pracy wielu osób z warszawskich teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń oraz zespołu Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Wspólnota instytucji, organizacji pozarządowych i ludzi kultury, bycie razem pod jednym adresem internetowym, współpraca i efekt skali to tylko niektóre hasła, które za nią stoją. Budowę VOD Warszawa sfinansowało m.st. Warszawa.