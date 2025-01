Gerard Butler powraca w "Skoku stulecia 2"! Co wiemy o kontynuacji przeboju kasowego, który właśnie trafił na VOD? Top 5 największych hitów z udziałem aktora

Co jeszcze wiemy o tej produkcji oprócz tego, że jego budżet wynosił 40 milionów dolarów, czyli o 10 milionów więcej, niż to miało miejsce w przypadku pierwszej części filmu? Otóż, głównym bohaterem "Skoku stulecia 2" jest Big Nick (Gerard Butler). Wyrusza do Europy, by spotkać się z Donniem, który został wciągnięty w niebezpieczny świat handlarzy diamentów i brutalne rozgrywki mafijne. Tym razem jednak planowany jest napad na największą giełdę kamieni szlachetnych na świecie. Gdy gra o łup niespodziewanie zmienia się w śmiertelną rywalizację, zdrada i zaskakujące sojusze przesądzą o losach bohaterów.– Nie ukrywam, że świetnie bawiłem się na planie filmu. Mimo, iż niektóre ujęcia były dość wymagające i kontuzjogenne. Na początku realizacji sequelu miałem zerwane więzadło kolana. Potrzebna była operacja – wyznał Butler w rozmowie z Entertainment Weekly.Przy okazji pokusiliśmy się o zestawienie pięciu najciekawszych produkcji z udziałem Gerarda Butlera.Jaki film zamyka nasz ranking?W tej produkcji zobaczyliśmy, m. in. Gerarda Butlera, Pablo Schreibera i 50 Centa, a zrealizowano ją w Atlancie. Głównym bohaterem "Skoku stulecia" jest Nick Flanagan (w tej roli Gerald Butler), stojący na czele grupy agentów cieszącej się złą sławą w przestępczym światku. Panowie zasłynęli z wyeliminowania najbardziej niebezpiecznych gangów. Wszyscy wiedzą, że Flanagan nigdy nie odpuszcza i stosuje metody równie brutalne jak jego przeciwnicy. Tymczasem Ray Merriman (Pablo Schreiber) wychodzi z więzienia i organizuje skok, który ma go ustawić do końca życia. Nikt dotąd nie porwał się na realizację tak śmiałego planu, ale Merriman to złodziej wizjoner. Gdy jeden z jego wspólników zdradza policji szczegóły operacji, do akcji z całą brutalnością wkracza ekipa Flanagana. Policjanci muszą zrobić wszystko, aby mu w tym przeszkodzić. A plan Merrimana okazuje się znacznie bardziej wyrafinowany niż można było przypuszczać. – To była niezła jazda bez trzymanki. To kawał bardzo dobrego kina akcji – opowiadał Gerard Butler w trakcie jednej z konferencji prasowych promujących film."Skok stulecia" do obejrzenia na stronie cineman.pl:Głównym bohaterem historii wyreżyserowanej przez Jeana-Francoisa Ticheta jest pilot Brodie Torrance (Gerard Butler), który cudem ratuje swoich pasażerów lądując awaryjnie uszkodzonym przez burzę samolotem. Jak się okazuje, ten powietrzny horror to dopiero początek kłopotów. Pasażerowie trafiają bowiem na rozdartą wojną wyspę, gdzie okrutni rebelianci sieją prawdziwe spustoszenie. Gdy większość załogi zostaje porwana, Torrance musi obmyślić plan ich ocalenia. Jedyną osobą, na którą może liczyć w starciu z rebeliantami jest Louis Gaspare (Mike Colter), transportowany przez FBI więzień, oskarżony o morderstwo.Można go zobaczyć na Platformie Cineman:Film opowiada historię byłego piłkarza George'a (Gerard Butler), który wraca do domu, by spróbować naprawić stosunki z synem (Noah Lomax) i żoną, z którą jest w separacji (Jessica Biel). Okazuje się, że syn nie ma zamiaru wybaczyć ojcu, a żona planuje wesele z innym mężczyzną. George nie chcąc stracić syna, zatrudnia się jako trener piłki nożnej. Po pewnym czasie staje się obiektem fascynacji i pożądania każdej znudzonej żony w mieście, zwłaszcza pięknej Patti (Uma Thurman), której misją staje się uwiedzenie trenera. George musi starać się przeżyć w wojnie pomiędzy zafascynowanymi nim kobietami oraz spróbować ożywić relacje z synem. "Panie będą z pewnością zachwycone występem szkockiego aktora, który przez większość filmu obnosi się otwarcie ze swoim szorstkim czarem – w końcu gra faceta wywołującego w otaczających go mamuśkach i gospodyniach domowych gęsią skórkę ekscytacji oraz chęć dokonania kilku grzesznych czynów. Butler sprawdza się w swojej roli bardzo dobrze, grywał już zresztą z sukcesami w amerykańskich komediach romantycznych" – pisze Darek Kuźma z Onetu."Trener bardzo osobisty" również do obejrzenia na cineman.pl:W 2020 roku powstał "Greenland" w reżyserii Rica Romana Waugha. To zrealizowany z wielkim rozmachem katastroficzny blockbuster producenta serii "John Wick" oraz hitów – "Miasto złodziei", "Sicario" i "Narodziny gwiazdy". Produkcja miała budżet w wysokości 34 milionów dolarów, a zdjęcia zrealizowano w Bazie Sił Powietrznych Robins, Conyers i Atlancie. "Greenland" opowiada o tym, jak to naukowcy nie mają wątpliwości: Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą, a jego skutki będą katastrofalne. Podczas gdy fragmenty rozpadającej się komety niszczą miasta i zabijają tysiące ludzi, świat pogrąża się w chaosie. Wybuchają zamieszki, rozboje są na porządku dziennym, a służby tracą kontrolę nad sytuacją. W takich okolicznościach dotarcie na miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. Moment decydującego uderzenia zbliża się nieubłaganie. John Garrity (Gerard Butler) jest gotów na wszystko, by ocalić swoją żonę i ukochanego syna. Najbliższe kilkanaście godzin zdecyduje o wszystkim. – Bardzo dobrze grało mi się Johna, dlatego, że nie był to jakiś Superman, tylko zwykły facet, który został postawiony przed ekstremalnie trudnym zadaniem. Musiał ratować swoich bliskich w obliczu nadciągającej katastrofy. To, czy jego najbliżsi przetrwają, zależało tylko od niego (…) Piękna postać i piękny film – opowiadał o produkcji Gerard Butler w rozmowie dla screenrant.com.Film można obejrzeć tu:A teraz pora na film, który zatriumfował w naszym zestawieniu!To film z 2016 roku, który mógł się pochwalić budżetem w wysokości 60 milionów dolarów. Nakręcono go w Sofii w Bułgarii oraz w Londynie i brytyjskim Slough. Zarobił niespełna 160 milionów dolarów! W filmie "Londyn w ogniu" premier Wielkiej Brytanii umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego pogrzeb to największe zgromadzenie przywódców wolnego świata od dziesiątków lat. Wszystko wskazuje na to, że jest to najlepiej strzeżona impreza w dziejach, dopóki nie okaże się, że terrorystyczny spisek sięga samych szczytów zachodnich służb specjalnych, a spotkanie w Londynie od początku planowane było jako okazja do zamachu. Jedynym człowiekiem, który może jeszcze odwrócić bieg dramatycznych zdarzeń jest szef ochrony prezydenta USA, czyli agent Mike Banning (Gerard Butler). – Nie ma nic lepszego od siedzenia w kinie na filmie wywołującym emocje: powodującym strach, niepewność, zwiększającym poziom adrenaliny. Uważam, że "Londyn w ogniu" właśnie takie emocje zapewnia. To niesamowicie emocjonująca przygoda, którą ogląda się na krawędzi fotela (…) Chcieliśmy również podkreślić, czym jest prawdziwe bohaterstwo, pokazać ludzi, którzy są w stanie oddać życie dla swego kraju (…) W takich projektach trzeba być zawsze w idealnej kondycji fizycznej: ćwiczenia fizyczne, stretching itd. (…) W filmie jest scena pościgu samochodowego, która na pewno zaskoczy widzów, nie tylko dlatego, że rozgrywa się na ulicach Londynu. Są tam także sceny akcji z udziałem helikopterów. I w metrze. I sceny z SEALs, którzy mogą być po naszej stronie, ale nie muszą. I walkę w schronie. Broń palna, materiały wybuchowe, walka wręcz, pojedynki na noże – opowiadał Gerard Butler w jednym z wywiadów przed premierą filmu."Londyn w ogniu" do obejrzenia na:Dodajmy na koniec, że wszystkie wspomniane produkcje dystrybuuje Monolith Films.