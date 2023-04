Gordon-Levitt, Woodley i Madden gwiazdami "Killer Heat". Co wiemy o adaptacji opowiadania Jo Nesbo?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Shailene Woodley

Getty Images © Samir Hussein

Richard Madden

Co wiemy o "Killer Heat", nowym filmie Josepha Gordona-Levitta, Shailene Woodley i Richarda Maddena?

Adaptacje powieści Jo Nesbo

zagrają uwikłane w miłosny trójkąt w thrillerze na podstawie opowiadania Jo Nesbo . Za kamerą Philippe Lacôte . Projekt zatytułowanypowstaje dla Amazon Studios i Makeready.Zdjęcia do, nowego filmu Richarda Maddena , ruszą już w maju na Krecie. Będzie to historia działającego na opuszczonej greckiej wyspie detektywa, który zostaje wezwany do zbadania morderstwa. Śledczy specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadek zabójstw motywowanych zazdrością. Intuicja podpowiada mu, że tak było i tym razem.Autorem scenariusza jest). Poprawki na tekst naniósł Matt Charman ). Jo Nesbo będzie jednym z producentów.to jeden z najpoczytniejszych autorów kryminałów. Jego książki przetłumaczono z norweskiego na kilkadziesiąt języków. Stworzył postać– niepokornego detektywa, któremu niekonwencjonalne metody pracy nie przysparzają fanów wśród przełożonych, ale pozwalają efektywnie rozwiązywać kolejne sprawy. Jest on jak dotąd bohaterem dwunastu powieści, m.in. przeniesionego na wielki ekran przez Tomasa Alfredsona . W rolę główną wcielił się. Zobaczcie jego zwiastun:Inne adaptacje powieścitooraz, powstałe na podstawie jego cyklu książek dla dzieci,współpracował również przy filmiei serialu